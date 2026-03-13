Teška nesreća u Italiji: Poginuo vozač iz BiH, suvozač povrijeđen

ATV

13.03.2026

21:46

Тешка несрећа у Италији: Погинуо возач из БиХ, сувозач повријеђен
Foto: cottonbro studio/Pexels

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros, 13. marta, na državnom putu Pontina, život su izgubile dvije osobe, od kojih je jedan državljanin Bosne i Hercegovine.

Kako je navedeno, u nesreći je učestvovao kamion koji je, iz nepoznatih razloga, probio betonsku zaštitnu ogradu na sredini kolovoza, zatim prešao na suprotnu traku i udario automobil koji je nailazio.

Vens: Tramp želi okončanje sukoba i obnavljanje trgovine

On je udario u automobil vozača iz BiH, a u nesreći su učestvovala još dva vozila. U nesreći su stradali vozač kamiona i vozač mercedesa za čijim voalnom je bio državljanin BiH. Mediji navode da je vozač kamiona 50-godišnji Antonio Esposito iz Genzana dok se o drugom poginulom vozaču zna samo da ima 50 godina te da je državljanin Bosne i Hercegovine.

Teško je povrijeđen i 40-godišnji suvozač iz mercedesa, kojim je upravljao vozač iz BiH.

Odmah su alarmirane sve hitne službe, a na lice mjesta su stigli ljekari hitne pomoći (118), zajedno sa pripadnicima saobraćajne policije, kao i vatrogasci. Na terenu su bile angažovane i ekipe Anas-a.

Operacije obezbjeđivanja puta nakon tragične nesreće bile su složene, a na Pontini su se od ranih jutarnjih časova formirali dugi zastoji u oba pravca, prenose Nezavisne.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

