Vens: Tramp želi okončanje sukoba i obnavljanje trgovine

SRNA

13.03.2026

21:15

Венс: Трамп жели окончање сукоба и обнављање трговине
Potpredsjednik Sjedinjenih Država Džejms Dejvid Vens izjavio je da američki predsjednik Donald Tramp želi okončanje sukoba u Ukrajini kako bi se strane mogle vratiti normalnim ekonomskim odnosima.

"Dakle, bilo je mnogo rasprave o tome kakva bi tačno trebalo da bude naša spoljna politika prema Rusiji i Ukrajini. Predsjednik Tramp je bio veoma jasan, želi da se stradanja zaustave na obje strane. Želi da se vrati trgovini", rekao je Vens tokom govora u Sjevernoj Karolini.

Tramp je ranije inicirao telefonski razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom tokom kojeg je bilo riječi o trenutnim dešavanjima na međunarodnoj sceni, uključujući mirovne pregovore o Ukrajini.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je nakon razgovora rekao da su Rusija, SAD i Ukrajina zainteresovane za nastavak trilateralnih pregovora o rješenju krize u Ukrajini.

