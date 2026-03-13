Iran dozvolio prolaz kroz Ormuski moreuz za dva indijska tankera

Iran je dozvolio plovidbu kroz Ormuski moreuz za dva broda pod indijskom zastavom koji prevoze tečni naftni gas, što predstavlja izuzetak od iranske blokade koja je otežala globalno snabdijevanje energijom.

"Tanker `Šivalik` pod indijskom zastavom prešao je Ormuski moreuz pod pratnjom indijske mornarice, a očekuje se da će i tanker `Nanda Devi` proći kroz moreuz u narednih nekoliko sati", naveo je izvor za Rojters.

Premijer Indije Narendra Modi je ranije izjavio da je razgovarao sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom o tranzitu robe i energenata kroz Ormuski moreuz.

Indija je takođe dala azil za 183 iranska mornara sa broda koji je bio u indijskom pristaništu početkom sukoba. Brod je bio jedan od tri koja su učestvovala u pomorskim vježbama u Indiji, a jedan je potopljen kod Šri Lanke.

Početkom sukoba, Teheran je blokirao prolaz kroz moreuz, kroz koji prolazi oko 20 odsto globalne nafte i tečnog prirodnog gasa.