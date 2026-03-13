Ljekari traže povećanje plata: Osam specijalista napustilo kanton

Doktori medicine i stomatologije poslali su danas sa mirnog protesta u Tuzli poruku Kantonalnoj vladi da je diskriminacija tuzlanskih ljekara u odnosu na kolege u drugim kantonima dovela sistem do tačke pucanja.

Iz Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona saopšteno je da su ljekari "uprkos pokušajima zastrašivanja i prijetećim dopisima iz Ministarstva zdravstva" dokazali da je dostojanstvo struke jače od birokratskih pritisaka.

Republika Srpska Sindikat pravosuđa traži veće plate zaposlenima za 10%

Predsjednik ovog sindikata Elvira Konjić istakla je da je apsurdno to što je Sindikat bio pokretač rješavanja pitanja koeficijenata zaposlenih u zdravstvu, a na kraju su upravo ljekari specijalisti ostali jedina degradirana kategorija.

"Osnovni razlog našeg okupljanja je nekorektan stav Vlade Tuzlanskog kantona isključivo prema doktorima specijalistima i supspecijalistima", rekla je Konjićeva i dodala da su se izborili za koeficijente svih drugih zaposlenih, ali su samo ljekari u Tuzlanskom kantonu ostali bez priznate stručnosti na nivou Federacije BiH.

Predsjednik Skupštine Sindikata Mirsad Šljivić rekao je da ljekari više ne odlaze samo van Tuzle, već "bježe" u Sarajevo i Zenicu radi boljih uslova rada i veće zarade.

Ekonomija Izgradnja HE "Dabar" u završnoj fazi i ova godina je ključna

"Specijalisti u Kantonu Sarajevo imaju primanja i do 30 odsto veća u odnosu na specijaliste u Tuzli, što je rezultiralo takozvanom unutrašnjom migracijom", naveo je Šljivić i dodao da je od početka godine osam specijalista napustilo Tuzlanski kanton i prešlo u druge kantone.

Prema njegovim riječima, Vlada Tuzlanskog kantona svojim ignorisanjem zahtjeva direktno podstiče ovaj "egzodus" stručnog kadra, a današnji protesti, ali i jučerašnji prijeteći dopisi resornog ministarstva dali su ljekarima snagu i želju da istraju u borbi za dostojanstvo.

Iz Strukovnog sindikata napominju da zahtjevi nisu usmjereni na rušenje finansijske stabilnosti već na priznavanje koeficijenata stručnosti i to za doktore medicine 5,20, za specijaliste 6.00, a za supspecijaliste 6.20.

Svijet Erdogan otkrio da li će Turska biti uvučena u rat sa Iranom

Ljekari su istakli da proces rada u zdravstvenim ustanovama tokom protesta nije bio ugrožen ni na jednu sekundu, čime su demantovane tvrdnje resornog ministarstva o "zloupotrebi radnog vremena".

Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije poziva ljekare da sutra od 13. do 15.00 časova održe u Tuzli još masovniji protest.