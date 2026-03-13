Hapšenja i zabrane: Nema kraja mukama vozačima iz BiH

Problemima u međunarodnom transportu nikad kraja. U Hrvatskoj su počela privođenja profesionalnih vozača, uz izricanje zabrane ulaska u Šengen u trajanju od šest mjeseci za vozače sa pasošem BiH.

Istovremeno, primjena pravila boravka 90/180 dana i uvođenje novog sistema ulaska i izlaska u Šengenski prostor već dovode do poremećaja u međunarodnom transportu, što bi moglo imati ozbiljne posljedice po izvoz, logistiku i ukupnu privredu.

Prevoznici potvrđuju da idu u novi štrajk.

Šoferska je tuga pregolema, a posljednjih mjesec dana neizdrživa. Nikola Brković, prevoznik iz Republičke Srpske, kaže da su prevoznici zbog pravila 90/180 dovedeni na rub egzistencije.

Priča da nikada nisu bili u težoj situaciji i da je svaki prelazak preko granice lutrija i da kada krenu na put ne znaju da li će preći granicu u Hrvatskoj ili će biti vraćeni.

Posljednjih dana vozači, priča Nikola, preživljavaju pravi teror.

"Ne vrate vam prvo vaše dokumente. Sklone vas u stradu. Tada dolaze policijski službenici koji vas privode.Odvode vas u najbližu policijsku stanicu gdje se čeka inspektor iz Zagreba za migracione probleme koji vas ispituje. Kao da ste najveći kriminalac. Iako niste ništa krivi, Znači, krivi smo samo zato što smo iz BiH", kaže Nikola.

Pojedini domaći prevoznici su već zatražili pomoć advokata u inostranstvu. Šoferskim mukama, gotovo svakodnevno, bavi se i Mirela Šarić, advokat iz Austrije, porijeklom iz BiH.

Poručuje da nakon izricanja kazne za prekoračenje broja dozvoljenih dana u EU ne mora da dođe do izricanja zabrane ulaska, ukoliko se na vrijeme reaguje. Bitno je odgovoriti na pismo koje Kancelarija za strance šalje vozačima, nakon što im je izrečena novčana kazna.

"Ono što jeste problem kada se ne reaguje na to pismo, da taj Savezni ured automatski daje, bez daljeg ispitivanja, daje obično zabranu za ulazak u Šengensko područje , uglavnom od godinu-dvije. Sve ovisi o tome kolika je bila kazna. Tom argumentacijom koji mi imamo, kod njih je uglavnom slična argumentacija, jer oni izvršavaju svoju poslovnu obavezu. Nekada se desi da stvarano u brojanju tih dana se napravi Greska. Ako se vrate tokom noći ili slično. Bitno je taj prvi korak, da se reaguje na to prvo pismo gdje je rok 14 dana , jer time može da se priječi da se ne dobije zabrana ulaska", naglašava Šarićeva.

Novčane kazne koje se izriču vozačima za prekoračenje broja dana u prostoru Šengena su u visini nekoliko stotina evra, zavisno od broja prekoračenih dana. Vozači se njih uglavnom ne žale.

Problem je zabrana ulaska u EU, čime im se onemogućava pravo na rad. A to pravo konstantno se narušava već 14 mjeseci. Vozači su na izmaku, kamioni parkirani. kompanije pred gašenjem.

"Trenutno je na prinudnom odmoru negdje oko 1800 ljudi . Znači oni su prinudno i mjesec dana će biti na odmoru. I ove pojave koje se dešavaju kao poremećaj lanac snabdijevanja. Došle su u završnu fazu. To znači da mi već od ponedjeljka ne možemo u nekom kapacitetu kojim BiH raspolaže 37% manje imamo mogućnosti za utovar", rekao je Velibor Peulić iz Konzorcijuma "Logistika".

Dolazimo u situaciju, kaže Peulić, da više nema pregovaranja o cijeni prevoza. Svako vozilo koje od danas npr prevozi u Italiju ima trošak prevoza veći za 1500 evra. Na to se dodaje kašnjenje.

Transportnim kompanijama na leđa padaju troškovi plata i doprinosa za radnike koji su na prinudnom odmoru. A to, tvrdi, vodi, gašenju kompanija za maksimalno godinu dana. Prevoznici poručuju da drugog načina za borbu, osim blokade najavljene za 23. mart, nemaju.