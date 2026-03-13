Pumpaši u Srpskoj papreno kažnjeni: Desetine njih nisu poštovali ograničenje marži

Republička tržišna inspekcija je za pet dana izvršila 123 inspekcijska nadzora u cilju utvrđivanja načina formiranja cijena tečnih naftnih derivata i ustanovljeno je da na 43 benzinske pumpe nije poštovana Uredba Vlade o ograničenju marže.

V.d. direktora Uprave Miodrag Mišić je naveo da su inspektori izdali prekršajne naloge u ukupnom iznosu od 666.000 KM. Istakao je da će fokus ostati na kontroli formiranja cijena nafte i osnovnih životnih namirnica i da će inspektori kažnjavati zloupotrebe.

