Nova odluka Fonda PIO: Koliko će iznositi bod za obračun penzije

Federalni zavod za penziono i invalidsko osiguranje (PIO) donio je odluku o usklađivanju vrijednosti opšteg boda za 2026. godinu koji sada iznosi 26,34 KM.

Kako se navodi u saopštenju, usklađivanje vrijednosti opšteg boda temelji se na porastu prosječne bruto plate iz prethodne godine, a koje, prema podacima Federalnog zavod za statistiku, iznosi 16,3 odsto.

Hronika Autobus sletio sa puta i udario u stub: Više putnika povrijeđeno

Na navedenu odluku suglasnost je dala Vlada FBiH, a objavljena je i u Službene novine FBiH (broj 19/26).

Usklađena vrijednost opšteg boda primjenjivaće se pri utvrđivanju visine penzija počevši od 1. januara 2026. godine.

Šta predstavlja opšti bod?

Opšti bod je iznos s kojim se množe lični bodovi.

Srbija Nesvakidašnja scena na auto-putu: Majka se porodila u sanitetu, beba nije mogla da čeka do porodilišta

Naime, prema bodovnom sistemu u FBiH, penzija se izračunava na osnovu godina staža i visine prijavljenih plata.

Na primjer, radnik koji je tokom 40 godina radnog staža imao prijavljenu prosječnu platu od 1.500 KM, ostvario bi godišnje 1 bod, što znači da bi ukupno sakupio 40 bodova do odlaska u penziju.