Zašto putnike svaki put slikaju pri ulasku u EU: Objašnjenje se neće dopasti nikome

Redakciji portala "Telegraf" obratio se čitalac koji je ostao zatečen jer su mu na graničnom prelazu Batrovci ponovo uzimani biometrijski podaci, iako je EES profil već ranije napravio.

"Putovao sam sa koleginicom za Banjaluku, preko Hrvatske. Kad smo ulazili u Hrvatsku, putnici iz svakog auta u redu su morali da izađu i da se slikaju na EES aparatu. Kada smo prelazili granicu sa BiH, ovo se ponovilo - opet svi napolje, i opet svi pred objektiv. Sutradan, isto nas je sačekalo pri izlasku iz BiH u Hrvatsku, i na ulasku u Srbiju. Za nepunih 24 sata slikani smo po četiri puta!", kaže iznervirano čitalac pomenutog portala.

I drugi putnici iz Srbije takođe su ostali iznenađeni ovom činjenicom na granici sa Mađarskom, Bugarskom, Grčkom...

Direktor Jute, Aleksandar Seničić, objasnio je da jednokratna registracija nije dovoljna, već će putnici pri svakom ulasku i izlasku iz zemalja Šengen zone morati da prođu provjeru identiteta, koja uz pasoš podrazumijeva ili ponovno fotografisanje ili davanje otisaka prstiju.

Seničić je razriješio ovu dilemu i detaljno objasnio proceduru koja nas čeka pri svakom prelasku granice Evropske unije.

"Sve vrijeme pričamo o tome da je sistem napravljen tako da se profil pravi prvi put kada idete. Uzimaju se sva tri elementa: otisci prstiju, slika i pasoš. Tada sam sistem dodjeljuje datum kada ste ušli. Međutim, da bi vas sistem prepoznao svaki sljedeći put, morate se registrovati. To znači da svaki put morate da uradite minimum dvije stvari: da date pasoš i najvjerovatnije da se slikate, odnosno da vas aparat uslika kako bi vas kompjuter prepoznao da ste to zaista vi. Tada se upisuje datum ulaska. Isto to morate da uradite i kada izlazite iz EU zone", objašnjava sagovornik "Telegrafa".

Kako je dodao, u sistem svaki put mora da se upiše datum ulaska odnosno datum izlaska iz države i da se obračuna koliko dana ste proveli u zemlji.

"To je i razlog zbog kojeg je uveden sistem, da se ne bi prešlo 90 dana boravka u okviru šest mjeseci. Tu nema nikakve dileme. Ne znam kako su ljudi mislili da se jednom registruju i da su poslije granice otvorene. Kako bi sistem znao da ste prešli granicu?", objasnio je Seničić.

Prema pravilima, mora da se uradi "dupla autentifikacija" profila. Pasoš jeste obavezan, ali pored toga, uzeće vam otisak prsta ili će vas fotografisati.

O gužvama na granici tokom ljetne sezone

Mnogi se pitaju kako će sistem funkcionisati kada dođe ljeto. Pred nama je sezona odmora, odlaska na ljetovanja, a to znači da su duge kolone na granicama neizostavne.

Međutim, iako pravila nalažu skeniranje svakog putnika, Evropska komisija je ostavila i moguće rješenje u slučaju nužde. Ukoliko se stvore nepregledne kolone na Batrovcima ili prelazu Evrozoni, Seničić je objasnio koja se mjera preduzima u tim situacijama.

"Novi sistem prelazak granice ubrzati neće sigurno. Mi smo na tim graničnim prelazima i do sada, bez ovog sistema, čekali dosta dugo u jeku sezone jer je velika gužva i prelazi jednostavno nisu planirani za toliki broj ljudi. Međutim, Evropska komisija je sada odobrila da od 10. oktobra taj sistem mora da funkcioniše 24 sata na svim graničnim prelazima. To je krajnji rok. Ali, Komisija je odobrila svim zemljama da same donesu odluku: ukoliko se naprave velike gužve, mogu da suspenduju ovaj sistem na određeno vrijeme. To znači, ako se napravi gužva od dva-tri sata čekanja, mogu da kažu 'u redu, sada više nećemo registrovati da bismo ubrzali proces' i suspenduju ga na par sati tokom dana dok se gužva ne raziđe. Ne mogu da ga ukinu trajno, ali mogu da ga suspenduju privremeno kad god im to bude trebalo", objašnjava Seničić.

Šta je EES?

Sistem ulaska/izlaska (EES) je automatizovani IT sistem koji je Evropska unija uvela kako bi modernizovala kontrolu na spoljnim granicama šengenskog prostora.

Njegova primjena je više puta odlagana, a zvanično je postala obavezna za sve državljane trećih zemalja, uključujući i Srbiju, kojima nije potrebna viza za boravak u EU.

EES je zamijenio ručno udaranje pečata u pasoše, koje je često bilo nepregledno i podložno greškama. Sada se podaci o vremenu i mjestu ulaska i izlaska bilježe digitalno. Prilikom prvog prelaska granice nakon uvođenja sistema, putniku se uzimaju biometrijski podaci – četiri otiska prsta desne ruke i digitalna fotografija lica. Ovi podaci se čuvaju u bazi tri godine.

Osnovna svrha sistema je striktno praćenje pravila da putnici ne smiju boraviti u EU duže od 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana. Čim putnik pređe dozvoljeni broj dana, sistem automatski signalizuje prekršaj graničnoj policiji.

Stručnjaci savjetuju putnike da, uprkos digitalizaciji, i dalje provjeravaju ispravnost svojih putnih isprava i da na granicu kreću ranije, naročito u danima vikenda i praznika, dok se novi sistem u potpunosti ne uigra na svim prelazima.

Iako su neki Srbi bili u zabludi da se biometrijski podaci uzimaju samo jednom, samo prvi put, dilemu je razriješio Seničić, objasnivši da će podaci uzimaju pri svakom ulasku/izlasku iz zemlje Evropske unije.