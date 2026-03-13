Logo
Iz Kabineta predsjednika Srpske uplaćena sredstva za vodovod u Prebilovcima

ATV

13.03.2026

15:06

Palata predsjednika Republike Srpske, Banjaluka, Milorad Dodik
Foto: ATV

Iz Kabineta predsjednika Republike Srpske uplaćena su sredstva za izgradnju vodovodne mreže u Prebilovcima, što će mnogo značiti za mještane ovog stradalničkog srpskog sela, rekao je predsjednik ove mjesne zajednice Aleksa Dragićević.

Realizacija ovog važnog projekta biće ostvarena uz podršku predsjednika Republike Srpske i sufinansiranje grada Čapljine.

Izgradnja vodovodne mreže predstavlja veliki i značajan korak za dalji razvoj Prebilovaca i poboljšanje uslova života svih mještana.

"Izražavamo iskrenu zahvalnost Kabinetu predsjednika Republike Srpske za ukazanu podršku, kao i gradu Čapljini na sufinansiranju ovog značajnog projekta", rekao je Dragićević, prenosi "Srna".

Prošle godine predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik donio je odluku o uplati 300.000 KM za izgradnju vodovoda u selu Prebilovci kod Čapljine, koji za mještane ovog stradalničkog srpskog sela znači život i opstanak.

Ova vijest obradovala je sve Prebilovčane, ma gdje bili.

"Za stanovnike Prebilovaca ovo znači život. Voda je osnov da bi se moglo živjeti. Ljudi su se mučili, vukli vodu iz bušotina, punili čatrnje... Ljeta su duga, vrela i sušna i bez vode je život neizdržljiv. Sada ćemo imati osnovne uslove za život", rekao je Dragićević.

On je rekao da je ovo istorijski dan za ovo srpsko selo i podsjeća da se sa gradnjom vodovoda počelo još prije rata, ali nikada nije završen.

"Hvala Dodiku i vlastima Republike Srpske koji uvijek imaju ljubavi i razumijevanja za Prebilovce", rekao je Dragićević.

On dodaje da je Vlada Republike Srpske do sada u dva navrata izdvojila 200.000 KM za vodovod u Prebilovcima.

"Sada je napravljen projekat u saradnji sa gradonačelnicom Čapljine Ivom Raguž da svaka obnovljena kuća dobije besplatno priključak, kao i Crkva Vaznesenja Hristovog, budući konak pored crkve, igralište i Dom kulture", dodaje Dragićević.

Sredstva namijenjena vodovodu u Prebilovcima su uplaćena Javnom komunalnom preduzeću "Vodovod" Čapljina, čiji direktor Ante Maslać je rekao da će svako domaćinstvo dobiti vodu za pola godine.

"Tu je dosta stvari odrađeno i pripremljeno. Trebamo podnijeti određene zahtjeve. Postoji zahtjev za oko 40 priključaka, među kojima Crkva i Dom kulture. Potrebno je oko 400.000 KM, a ostatak sredstava obezbijediće grad Čapljina i `Vodovod`", rekao je Maslać.

Dodik je osigurao i sredstva za izgradnju Hrama Hristovog vaskrsenja u Prebilovcima koji je sagrađen i osveštan 2015. godine u znak sjećanja na oko 4.000 Srba donje Hercegovine koje su ustaše ubile u Drugom svjetskom ratu, a koje je Srpska pravoslavna crkva kanonizovala iste godine.

Hram je urađen po uzoru na Crkvu Hristovog groba u Jerusalimu, koja je simbol vaskrsenja i života, a gradnju je pomogla i srpska dijaspora.

Dodik je u avgustu prošle godine u Prebilovcima najavio da će na ovom srpskom stratištu biti izgrađen manastirski kompleks i spomenik, koji će imati nacionalni značaj.

Prebilovci su simbol stradanja srpske Hercegovine u vrijeme zločinačke NDH i najstradalnije selo u Evropi u Drugom svjetskom ratu, u kojem je u avgustu 1941. od oko hiljadu stanovnika ubijeno njih 823, mahom žena i djece.

U Prebilovcima danas živi 45 stanovnika, a pored hrama gradi se i konak kako bi se uspostavio manastir.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

