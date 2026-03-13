Od početka godine tri slučaja bakterijskog meningitisa u Srpskoj

U Republici Srpskoj od početka ove godine, Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljena su tri slučaja bakterijskog meningitisa i jedan slučaj virusnog meningitisa, potvrđeno je za "Nezavisne novine".

Kako su rekli, sva tri slučaja bakterijskog meningitisa su bila izazvana uzročnikom Streptococcus pneumoniae (pneumokok).

Pojasnili su da se u jednom slučaju bakterijskog meningitisa radi o d‌jetetu starom osam godina, dok su preostala dva slučaja zabilježena kod odraslih osoba.

"Prilikom prijave obolijevanja od meningitisa HES služba nadležnog doma zdravlja vrši anketiranje oboljele osobe i njegove porodice/kolektiva i sprovodi protivepidemijske i preventivne mjere sprečavanja širenja tog uzročnika", dodali su iz Instituta.

(Nezavisne)