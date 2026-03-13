Od početka godine tri slučaja bakterijskog meningitisa u Srpskoj

13.03.2026
12:53
Komentari:0
U Republici Srpskoj od početka ove godine, Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljena su tri slučaja bakterijskog meningitisa i jedan slučaj virusnog meningitisa, potvrđeno je za "Nezavisne novine".
Kako su rekli, sva tri slučaja bakterijskog meningitisa su bila izazvana uzročnikom Streptococcus pneumoniae (pneumokok).
Pojasnili su da se u jednom slučaju bakterijskog meningitisa radi o djetetu starom osam godina, dok su preostala dva slučaja zabilježena kod odraslih osoba.
"Prilikom prijave obolijevanja od meningitisa HES služba nadležnog doma zdravlja vrši anketiranje oboljele osobe i njegove porodice/kolektiva i sprovodi protivepidemijske i preventivne mjere sprečavanja širenja tog uzročnika", dodali su iz Instituta.
Republika Srpska
2 h4
Republika Srpska
2 h2
Republika Srpska
2 h0
Emisije
3 h0
Najnovije
Najčitanije
15
18
15
13
15
11
15
06
15
06
Trenutno na programu