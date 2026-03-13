Dijete udarila električna lokomotiva na pružnom prelazu

Izvor:
SRNA
13.03.2026
11:23
Komentari:0
Jedno dijete teško je povrijeđeno kada ga je udarila električna lokomotiva na pružnom prelazu u mjestu Semizovac u opštini Vogošća.
Djetetu je ljekarska pomoć ukazana na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu i zadržano je na daljem liječenju, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.
Nezgoda se dogodila juče poslije podne, a električnom lokomotivom je upravljao muškarac H. Ć. /39/ iz Sarajeva.
Istog dana na području opštine Stari Grad motorno vozilo "folksvagen transporter", kojim je upravljao E. V. /27/ udarilo je ženu S. R. /81/ koja je pritom teško povrijeđena.
Policija je juče uhapsila i A. M. /28/ iz Sarajeva kod kojeg prilikom pretresa pronađen pištolj sa okvirom i municijom, za šta nije imao odobrenje nadležnog organa.
Osumnjičen je da je počinio krivično djelo neovlašteno držanje oružja.
