Logo
Large banner

Dijete udarila električna lokomotiva na pružnom prelazu

Izvor:

SRNA

13.03.2026

11:23

Komentari:

0
Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

Jedno dijete teško je povrijeđeno kada ga je udarila električna lokomotiva na pružnom prelazu u mjestu Semizovac u opštini Vogošća.

Djetetu je ljekarska pomoć ukazana na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu i zadržano je na daljem liječenju, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Nezgoda se dogodila juče poslije podne, a električnom lokomotivom je upravljao muškarac H. Ć. /39/ iz Sarajeva.

Istog dana na području opštine Stari Grad motorno vozilo "folksvagen transporter", kojim je upravljao E. V. /27/ udarilo je ženu S. R. /81/ koja je pritom teško povrijeđena.

Policija je juče uhapsila i A. M. /28/ iz Sarajeva kod kojeg prilikom pretresa pronađen pištolj sa okvirom i municijom, za šta nije imao odobrenje nadležnog organa.

Osumnjičen je da je počinio krivično djelo neovlašteno držanje oružja.

Podijeli:

Tagovi :

nesreća

dijete

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мјесец планета

Nauka i tehnologija

NASA uskoro planira misiju na Mjesec

33 min

0
Кремљ

Svijet

Ublažavanje američkih sankcija na rusku naftu put ka stabilizaciji tržišta

45 min

0
Вулић: Устав БиХ један од најсавременијих, није ми јасно о каквој дискриминацији се говори

BiH

Vulić: Ustav BiH jedan od najsavremenijih, nije mi jasno o kakvoj diskriminaciji se govori

51 min

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Neće biti nikakvog postrojavanja poraženih jedinica HVO-a u Modranu kod Dervente

53 min

3

Više iz rubrike

Беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 13 beba

3 h

0
Киша

Društvo

Kraj lijepog vremena: Sljedeće sedmice pad temperature

3 h

0
Сат

Društvo

Evo kada se tačno pomjera sat ove godine

15 h

0
Борба није била узалудна: Мајка Сергеја Ступара објавила одличне вијести

Društvo

Borba nije bila uzaludna: Majka Sergeja Stupara objavila odlične vijesti

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

46

Zatraženo ukidanje presude za pljačku 2.000.000 KM u Banjaluci

11

40

Petronijević: Dopis VSTS-a Osnovnom sudu u Banjaluci ozbiljan nastavak pritiska

11

23

Dijete udarila električna lokomotiva na pružnom prelazu

11

14

NASA uskoro planira misiju na Mjesec

11

02

Ublažavanje američkih sankcija na rusku naftu put ka stabilizaciji tržišta

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner