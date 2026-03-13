Dijete udarila električna lokomotiva na pružnom prelazu

Jedno dijete teško je povrijeđeno kada ga je udarila električna lokomotiva na pružnom prelazu u mjestu Semizovac u opštini Vogošća.

Djetetu je ljekarska pomoć ukazana na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu i zadržano je na daljem liječenju, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Nezgoda se dogodila juče poslije podne, a električnom lokomotivom je upravljao muškarac H. Ć. /39/ iz Sarajeva.

Istog dana na području opštine Stari Grad motorno vozilo "folksvagen transporter", kojim je upravljao E. V. /27/ udarilo je ženu S. R. /81/ koja je pritom teško povrijeđena.

Policija je juče uhapsila i A. M. /28/ iz Sarajeva kod kojeg prilikom pretresa pronađen pištolj sa okvirom i municijom, za šta nije imao odobrenje nadležnog organa.

Osumnjičen je da je počinio krivično djelo neovlašteno držanje oružja.