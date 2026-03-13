Logo
NASA uskoro planira misiju na Mjesec

Izvor:

Tanjug

13.03.2026

11:14

Мјесец планета
Foto: Pixabay /rkarkowski

Američka agencija za svemir saopštila je da je na dobrom putu da lansira svoju misiju "Artemis II" početkom aprila, u kojoj će astronauti letjeti oko Mjeseca prvi put poslije više od 50 godina.

Raketa je trebalo da bude lansirana u martu, ali nakon što je otkriveno curenje helijuma, vraćena je u zgradu za sklapanje vozila u Kejp Kanaveralu, Florida, radi popravke.

NASA je saopštila da je uvjerena da je problem riješen i planira da vrati raketu na lansirnu rampu 19. marta, sa najranijim mogućim datumom lansiranja 1. aprila, prenosi BBC.

Kako je najavljeno, posadu Artemisa II čine tri američka astronauta, Rid Vajzman, Viktor Glover i Kristina Koh, kao i kanadski astronaut Džeremi Hansen.

илу-сателит-21012026

Svijet

Satelit van kontrole: Srušiće se na zemlju, hitno se oglasila NASA

Oni će biti prvi ljudi koji će leteti na NASA-inoj takozvanoj mega raketi za Mesec "Sistem za lansiranje u svemir", kao i u svemirskoj letelici Orion.

Tokom desetodnevne misije, trebalo bi da putuju oko druge strane Mjeseca, one koju nikada ne vidimo sa Zemlje, i da se vrate kući.

- Želimo da budemo sigurni da razmišljamo o svemu što može poći po zlu i da li smo procijenili sve rizike kako bismo se postavili u najbolju poziciju za uspjeh - rekao je Džon Hanikat, predsjednik tima za upravljanje misijom Artemis II.

Prema njegovim riječima, tim radi izvanredan posao razumijevanja, smanjenja i ublažavanja rizika, kao i postavljanja kontrola za upravljanje rizikom.

NASA je navela da neće pokušavati još jednu takozvanu "generalnu probu" nakon što raketa bude izbačena na lansirnu rampu.

