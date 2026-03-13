Instagram: Meta uvodi novu funkciju

Platforma Instagram godinama je ograničavala načine na koje korisnici mogu dijeliti linkove, dopuštajući ih uglavnom kroz storije, rilse ili u opisu profila.

Samo za verifikovane korisnike

Ipak, to bi se uskoro moglo promijeniti jer je Meta započela testiranje klikabilnih linkova unutar opisa objava, zasad samo za korisnike koji imaju pretplatu "Meta Verified".

Funkciju, za kojom su kreatori sadržaja dugo tražili rješenje, primijetila je blogerka Andrea Valeria. Ona je podijelila snimke ekrana na kojima se vidi da je u objavu mogla ubaciti klikabilni link ka svojoj stranici na Substack.

Prema njenim riječima, aplikacija je prikazala poruku da je moguće podijeliti do deset linkova mjesečno.

Iz Mete su za portal Engadget potvrdili da testiraju ovu opciju među pretplatnicima na "Meta Verified", ali nisu otkrili koliko korisnika trenutno ima pristup niti da li će funkcija biti dostupna svima.

Ograničenje dijeljenja linkova

Zanimljivo je da se link u objavi pojavljuje u mobilnoj verziji Instagrama, dok se isti post na veb verziji platforme još uvijek prikazuje bez klikabilnog linka.

Ograničavanje dijeljenja linkova dugo je bilo karakteristično za Instagram i upravo je to dovelo do razvoja cijelog niza servisa za “link u biografiji”, poput Linktree, koji kreatorima omogućavaju da pratioce usmjere na vanjske stranice.

Ako Meta ovu funkciju uvede šire, mogla bi značajno promijeniti način na koji kreatori komuniciraju s publikom, iako bi ograničenje od deset linkova mjesečno i dalje moglo zadržati potrebu za takvim alatima.

Ovo testiranje takođe je dio šireg pristupa kompanije Meta da dijeljenje linkova poveže s plaćenim opcijama.

Naime, kompanija je nedavno eksperimentisala i na platformi Fejsbuk, gd‌je je razmatrala ograničavanje dijeljenja linkova za kreatore koji nemaju pretplatu na "Meta Verified".