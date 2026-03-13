Logo
Ublažavanje američkih sankcija na rusku naftu put ka stabilizaciji tržišta

Izvor:

Sputnik Srbija

13.03.2026

11:02

Кремљ
Foto: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Ublažavanje američkih sankcija na rusku naftu doprineće stabilizaciji tržišta, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Bez značajnih količina ruske nafte stabilizacija na svjetskom energetskom tržištu nije moguća", rekao je on.

Portparol je dodao da su u Kremlju obratili pažnju na izjave iz Vašingtona da nema planova za dalje ukidanje naftnih sankcija.

SAD su izdale novu opštu licencu kojom se privremeno dozvoljava prodaja ruske sirove nafte i derivata, utovarenih na brodove do 12. marta, objavljeno je na sajtu američkog Ministarstva finansija.

илу-нафта-13032026

Svijet

Američki mediji: Formiraju se redovi za rusku naftu

Specijalni predstavnik ruskog predsednika Kiril Dmitrijev istakao je da će se mjera odnositi na 100 miliona barela nafte iz Rusije.

(sputnik srbija)

Kremlj

Rusija

Nafta

