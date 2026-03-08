Usred globalne oluje, Rusija mora da se fokusira na sopstvene interese i potencijal, rekao je Dmitrij Peskov, portparol Kremlja.

"Putin je u pravu: usred ove savršene oluje koja je sada počela, moramo se fokusirati na sebe, na naše interese, na naš potencijal. Gdje ga nema, treba ga povećati. I moramo jasno razmišljati i ostati fokusirani", rekao je Peskov novinaru kanala Rusija 1, Pavlu Zarubinu.

Prema njegovim riječima, ogroman broj regionalnih sukoba i neriješenih pitanja u svijetu stvara kumulativni efekat, što rezultira ekonomskim i političkim posljedicama.

U razgovoru sa novinarom o sukobima u raznim dijelovima svijeta, Peskov je naveo da nam se čini da je "kraj svijeta", jer nismo živjeli u drugim epohama, a da su se slične stvari događale i ranije.

"Nažalost, lišeni smo onoga što zovemo međunarodnim pravom. Iskreno, sada čak i ne razumijem kako nekoga pozvati da prati norme i principe međunarodnog prava. Njega faktički više nema. De jure postoji, ali de fakto ga više nema", ocijenio je Peskov.

A kakvo pravo je došlo na smjenu međunarodnom, nastavio je on, teško da iko može da kaže.