Logo
Large banner

Kremlj: Međunarodno pravo više ne postoji, usred smo globalne oluje

Izvor:

RT Balkan

08.03.2026

11:32

Komentari:

0
Кремљ: Међународно право више не постоји, усред смо глобалне олује

Usred globalne oluje, Rusija mora da se fokusira na sopstvene interese i potencijal, rekao je Dmitrij Peskov, portparol Kremlja.

"Putin je u pravu: usred ove savršene oluje koja je sada počela, moramo se fokusirati na sebe, na naše interese, na naš potencijal. Gdje ga nema, treba ga povećati. I moramo jasno razmišljati i ostati fokusirani", rekao je Peskov novinaru kanala Rusija 1, Pavlu Zarubinu.

Prema njegovim riječima, ogroman broj regionalnih sukoba i neriješenih pitanja u svijetu stvara kumulativni efekat, što rezultira ekonomskim i političkim posljedicama.

U razgovoru sa novinarom o sukobima u raznim dijelovima svijeta, Peskov je naveo da nam se čini da je "kraj svijeta", jer nismo živjeli u drugim epohama, a da su se slične stvari događale i ranije.

"Nažalost, lišeni smo onoga što zovemo međunarodnim pravom. Iskreno, sada čak i ne razumijem kako nekoga pozvati da prati norme i principe međunarodnog prava. Njega faktički više nema. De jure postoji, ali de fakto ga više nema", ocijenio je Peskov.

A kakvo pravo je došlo na smjenu međunarodnom, nastavio je on, teško da iko može da kaže.

Podijeli:

Tagovi :

Kremlj

međunarodno pravo

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Погинуо у Украјини: Сахрањен Александар Кандић, стигао вијенац из Русије

Svijet

Poginuo u Ukrajini: Sahranjen Aleksandar Kandić, stigao vijenac iz Rusije

19 h

1
Откривено колика је штета од злочина Кијева у Донбасу

Svijet

Otkriveno kolika je šteta od zločina Kijeva u Donbasu

17 h

0
Руска специјалан војна операција, сукоб у Украјини

Svijet

Moskva i Kijev razmijenili ratne zarobljenike

2 d

0
Америка стала уз Русију и Кину - гласала против Украјине

Svijet

Amerika stala uz Rusiju i Kinu - glasala protiv Ukrajine

2 d

0

Više iz rubrike

Ајатолах Али Хамнеи

Svijet

Izabran novi vrhovni vođa Irana

39 min

0
Доналд Трамп

Svijet

Da li će Kurdi udariti na Iran? Evo šta kaže Tramp

59 min

0
Грађани Техерана упозорени: Не излазите из кућа, ризик од "црне кише"

Svijet

Građani Teherana upozoreni: Ne izlazite iz kuća, rizik od "crne kiše"

1 h

0
Огласила се Кина: "Прекретница у односу са Америком"

Svijet

Oglasila se Kina: "Prekretnica u odnosu sa Amerikom"

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

57

Dokumentarni film: Rusofobija: Istorija mržnje

11

50

Vjerila se Jovana Jeremić, pokazala kakav je prsten dobila od Tigra

11

32

Kremlj: Međunarodno pravo više ne postoji, usred smo globalne oluje

11

19

Izabran novi vrhovni vođa Irana

11

05

Đoković "podgrijao" snove "grobara" – progovorio o povratku Bogdanovića u Partizan

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner