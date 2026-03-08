Logo
Large banner

Izabran novi vrhovni vođa Irana

Autor:

ATV

08.03.2026

11:19

Komentari:

0
Ајатолах Али Хамнеи
Foto: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Iran je izabrao novog vrhovnog vođu, izjavio je Ahmad Alamolhoda, član Skupštine stručnjaka, koja je zadužena za imenovanje najvišeg iranskog sveštenika.

"Izbori za vrhovnog vođu su održani, vođa je određen", rekao je Alamolhoda, a prenosi novinska agencija Mehr.

Nije otkrio ime

Alamolhoda nije otkrio ko je nasljednik Alija Hamneija nakon njegove smrti, prenosi Srna.

Članovi skupštine rekli su ranije da će konačnu odluku objaviti sekretarijat Skupštine stručnjaka.

Nastavićemo da progonimo svakog nasljednika Alija Hamneija

Izraelska vojska upozorila je da će nastaviti da progoni svakog nasljednika ubijenog vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija.

Vojska je u objavi na "Iksu" dodala da će progoniti i sve osobe koje žele da imenuju Hamneijevog nasljednika.

Upozorenje se odnosi na klerikalno tijelo zaduženo za izbor vrhovnog vođe Islamske Republike.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vrhovni vođa Irana

Ali Hamnei

Ubijen Ali Hamnei

Iran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Доналд Трамп

Svijet

Da li će Kurdi udariti na Iran? Evo šta kaže Tramp

1 h

0
Грађани Техерана упозорени: Не излазите из кућа, ризик од "црне кише"

Svijet

Građani Teherana upozoreni: Ne izlazite iz kuća, rizik od "crne kiše"

1 h

0
Иран Техеран напад

BiH

Osoblje ambasade BiH u Teheranu napustilo Iran

2 h

0
Ирански предсједник: Изјава погрешно протумачена, морамo узврати на нападе

Svijet

Iranski predsjednik: Izjava pogrešno protumačena, moramo uzvrati na napade

3 h

0

Više iz rubrike

Доналд Трамп

Svijet

Da li će Kurdi udariti na Iran? Evo šta kaže Tramp

1 h

0
Грађани Техерана упозорени: Не излазите из кућа, ризик од "црне кише"

Svijet

Građani Teherana upozoreni: Ne izlazite iz kuća, rizik od "crne kiše"

1 h

0
Огласила се Кина: "Прекретница у односу са Америком"

Svijet

Oglasila se Kina: "Prekretnica u odnosu sa Amerikom"

1 h

0
Техеран потпуно прекривен облацима, пада и црна киша, има мртвих

Svijet

Teheran potpuno prekriven oblacima, pada i crna kiša, ima mrtvih

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

57

Dokumentarni film: Rusofobija: Istorija mržnje

11

50

Vjerila se Jovana Jeremić, pokazala kakav je prsten dobila od Tigra

11

32

Kremlj: Međunarodno pravo više ne postoji, usred smo globalne oluje

11

19

Izabran novi vrhovni vođa Irana

11

05

Đoković "podgrijao" snove "grobara" – progovorio o povratku Bogdanovića u Partizan

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner