Izabran novi vrhovni vođa Irana

Iran je izabrao novog vrhovnog vođu, izjavio je Ahmad Alamolhoda, član Skupštine stručnjaka, koja je zadužena za imenovanje najvišeg iranskog sveštenika.

"Izbori za vrhovnog vođu su održani, vođa je određen", rekao je Alamolhoda, a prenosi novinska agencija Mehr.

Nije otkrio ime

Alamolhoda nije otkrio ko je nasljednik Alija Hamneija nakon njegove smrti, prenosi Srna.

Članovi skupštine rekli su ranije da će konačnu odluku objaviti sekretarijat Skupštine stručnjaka.

Nastavićemo da progonimo svakog nasljednika Alija Hamneija

Izraelska vojska upozorila je da će nastaviti da progoni svakog nasljednika ubijenog vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija.

Vojska je u objavi na "Iksu" dodala da će progoniti i sve osobe koje žele da imenuju Hamneijevog nasljednika.

Upozorenje se odnosi na klerikalno tijelo zaduženo za izbor vrhovnog vođe Islamske Republike.