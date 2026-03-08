Da li će Kurdi udariti na Iran? Evo šta kaže Tramp

Iako se već nekoliko dana spekuliše da bi Kurdi trebali pokrenuti kopneni napad na Iran, predsjednik SAD Donald Tramp odbacio je tu mogućnost.

- Isključio sam to, ne želim da Kurdi ulaze. Ne želim da Kurdi budu povrijeđeni, ubijeni. Imali smo dobar odnos. Spremni su ući, ali stvarno sam im rekao da ne želim da ulaze - rekao je Tramp novinarima u predsjedničkom avionu "Air Force One".

Tramp je dodao da Vašington "ne želi učiniti rat složenijim nego što već jeste".

Podsjećamo, mnogi iranski Kurdi žive u susjednom Iraku zbog sistematskog progona u svojoj domovini.

Neki sada vide priliku za svrgavanje iranske vlade i sticanje veće zaštite i sloboda ako se tamo promijeni vlast.