Izraelska vojska upozorila: Nastavićemo da progonimo svakog nasljednika Alija Hamneija

Autor:

ATV

08.03.2026

09:21

Komentari:

1
Израелска војска упозорила: Наставићемо да прогонимо сваког насљедника Алија Хамнеија
Foto: Tanjug / AP / Channi Anand

Izraelska vojska upozorila je da će nastaviti da progoni svakog nasljednika ubijenog vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija.

Vojska je u objavi na "Iksu" dodala da će progoniti i sve osobe koje žele da imenuju Hamneijevog nasljednika.

Upozorenje se odnosi na klerikalno tijelo zaduženo za izbor vrhovnog vođe Islamske Republike.

Ајатолах Али Хамнеи

Svijet

Kada će biti izabran novi vrhovni vođa Irana

Član iranske Skupštine stručnjaka ajatolah Mohamedmehdi Mirbakeri izjavio je da je ovo tijelo postiglo konsenzus o izboru novog vrhovnog vođe.

Мојтаба Хамнеи

Svijet

Izraelci tvrde: Sin ubijenog ajatolaha ranjen u napadu

On je rekao agenciji Mehr da je potrebno da se riješe "određene prepreke" u tom procesu.

Трамп

Svijet

Tramp: Vašingtonu ne treba novi Hamnei

Juče je drugi član ovog tijela izjavio da bi novi vrhovni vođa Irana mogao da bude izabran u roku od 24 časa.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Komentari (1)
