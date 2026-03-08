Izraelska vojska upozorila: Nastavićemo da progonimo svakog nasljednika Alija Hamneija

Izraelska vojska upozorila je da će nastaviti da progoni svakog nasljednika ubijenog vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija.

Vojska je u objavi na "Iksu" dodala da će progoniti i sve osobe koje žele da imenuju Hamneijevog nasljednika.

Upozorenje se odnosi na klerikalno tijelo zaduženo za izbor vrhovnog vođe Islamske Republike.

Svijet Kada će biti izabran novi vrhovni vođa Irana

Član iranske Skupštine stručnjaka ajatolah Mohamedmehdi Mirbakeri izjavio je da je ovo tijelo postiglo konsenzus o izboru novog vrhovnog vođe.

Svijet Izraelci tvrde: Sin ubijenog ajatolaha ranjen u napadu

On je rekao agenciji Mehr da je potrebno da se riješe "određene prepreke" u tom procesu.

Svijet Tramp: Vašingtonu ne treba novi Hamnei

Juče je drugi član ovog tijela izjavio da bi novi vrhovni vođa Irana mogao da bude izabran u roku od 24 časa.