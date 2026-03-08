Izraelska vojska upozorila: Nastavićemo da progonimo svakog nasljednika Alija Hamneija

Autor:ATV
Izraelska vojska upozorila je da će nastaviti da progoni svakog nasljednika ubijenog vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija.
Vojska je u objavi na "Iksu" dodala da će progoniti i sve osobe koje žele da imenuju Hamneijevog nasljednika.
Upozorenje se odnosi na klerikalno tijelo zaduženo za izbor vrhovnog vođe Islamske Republike.
Član iranske Skupštine stručnjaka ajatolah Mohamedmehdi Mirbakeri izjavio je da je ovo tijelo postiglo konsenzus o izboru novog vrhovnog vođe.
On je rekao agenciji Mehr da je potrebno da se riješe "određene prepreke" u tom procesu.
Juče je drugi član ovog tijela izjavio da bi novi vrhovni vođa Irana mogao da bude izabran u roku od 24 časa.
