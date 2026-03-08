Logo
Large banner

Opet se trese: Jak zemljotres pogodio Grčku

Izvor:

SRNA

08.03.2026

09:07

Komentari:

0
Опет се тресе: Јак земљотрес погодио Грчку
Foto: pexels/Alfo Medeiros

Zemljotres preliminarne magnitude 5,3 stepena Rihterove skale pogodio je sjeverozapadni dio Grčke, ali nije bilo povrijeđenih niti veće štete, saopštile su vlasti.

Atinski geodinamički institut saopštio je da se zemljotres dogodio u 5.32 časa ujutru istočno od Leptokarije, oko 50 kilometara od grada Janine. Epicentar je bio na dubini od oko 10 kilometara.

Nakon zemljotresa uslijedio je manji potres preliminarne magnitude 4,7 stepeni Rihterove skale, prenosi portal "Ekatimerini".

Grčka se nalazi u jednom od najtrusnijih područja u svijetu, ali su rijetki zemljotresi koji izazivaju veliku štetu i smrtne slučajeve.

Podijeli:

Tagovi :

zemljotres Grčka

Zemljotres

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ирански предсједник: Изјава погрешно протумачена, морамo узврати на нападе

Svijet

Iranski predsjednik: Izjava pogrešno protumačena, moramo uzvrati na napade

3 h

0
Експлозија у комплексу Амбасаде САД у Ослу, хитно се огласила полиција

Svijet

Eksplozija u kompleksu Ambasade SAD u Oslu, hitno se oglasila policija

3 h

0
Апокалиптични призори из Техерана: Ватра и дим се надвили над градом

Svijet

Apokaliptični prizori iz Teherana: Vatra i dim se nadvili nad gradom

3 h

0
Еколошка катастрофа у БиХ: Како су људи уништили некада јединствену ријеку

Društvo

Ekološka katastrofa u BiH: Kako su ljudi uništili nekada jedinstvenu rijeku

4 h

0

Više iz rubrike

Ирански предсједник: Изјава погрешно протумачена, морамo узврати на нападе

Svijet

Iranski predsjednik: Izjava pogrešno protumačena, moramo uzvrati na napade

3 h

0
Експлозија у комплексу Амбасаде САД у Ослу, хитно се огласила полиција

Svijet

Eksplozija u kompleksu Ambasade SAD u Oslu, hitno se oglasila policija

3 h

0
Апокалиптични призори из Техерана: Ватра и дим се надвили над градом

Svijet

Apokaliptični prizori iz Teherana: Vatra i dim se nadvili nad gradom

3 h

0
Трамп дочекао тијела погинулих Американаца

Svijet

Tramp dočekao tijela poginulih Amerikanaca

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

57

Dokumentarni film: Rusofobija: Istorija mržnje

11

50

Vjerila se Jovana Jeremić, pokazala kakav je prsten dobila od Tigra

11

32

Kremlj: Međunarodno pravo više ne postoji, usred smo globalne oluje

11

19

Izabran novi vrhovni vođa Irana

11

05

Đoković "podgrijao" snove "grobara" – progovorio o povratku Bogdanovića u Partizan

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner