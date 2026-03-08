Opet se trese: Jak zemljotres pogodio Grčku

Zemljotres preliminarne magnitude 5,3 stepena Rihterove skale pogodio je sjeverozapadni dio Grčke, ali nije bilo povrijeđenih niti veće štete, saopštile su vlasti.

Atinski geodinamički institut saopštio je da se zemljotres dogodio u 5.32 časa ujutru istočno od Leptokarije, oko 50 kilometara od grada Janine. Epicentar je bio na dubini od oko 10 kilometara.

Nakon zemljotresa uslijedio je manji potres preliminarne magnitude 4,7 stepeni Rihterove skale, prenosi portal "Ekatimerini".

Grčka se nalazi u jednom od najtrusnijih područja u svijetu, ali su rijetki zemljotresi koji izazivaju veliku štetu i smrtne slučajeve.