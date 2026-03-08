Zel: Hvala Republici Srpskoj na odbrani jevrejske zajednice

Američki advokat i politički aktivista Mark Zel zahvalio je Republici Srpskoj jer brani jevrejsku zajednicu "u ovim opasnim vremenima".

"Hvala Republici Srpskoj što je stala u odbranu jevrejske zajednice u ovim opasnim vremenima, posebno kada muslimanske vlasti u Sarajevu pružaju sigurno utočište teroristima `Kudsa` iz Iranske revolucionarne garde", objavio je Zel na "Iksu".

Thanks to Republika Srpska for standing up for the Jewish Community during these perilous times especially when the Moslem government in Sarajevo is giving safe haven to the IRGC Quds terrorists. https://t.co/l6fg1En5pF — Marc Zell (@GOPIsrael) March 8, 2026

On je ukazao na mjeru jačanja bezbjednosti i raspoređivanje pripadnika policije u blizini jevrejskog centra u Banjaluci.

Portal "Nešnel indipendet" podsjeća da je američka Centralna obavještajna agencija 2025. godine potvrdila prisustvo pripadnika Iranske revolucionarne garde u BiH.