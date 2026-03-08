Logo
Zel: Hvala Republici Srpskoj na odbrani jevrejske zajednice

08.03.2026

09:44

Komentari:

0
Зел: Хвала Републици Српској на одбрани јеврејске заједнице

Američki advokat i politički aktivista Mark Zel zahvalio je Republici Srpskoj jer brani jevrejsku zajednicu "u ovim opasnim vremenima".

"Hvala Republici Srpskoj što je stala u odbranu jevrejske zajednice u ovim opasnim vremenima, posebno kada muslimanske vlasti u Sarajevu pružaju sigurno utočište teroristima `Kudsa` iz Iranske revolucionarne garde", objavio je Zel na "Iksu".

On je ukazao na mjeru jačanja bezbjednosti i raspoređivanje pripadnika policije u blizini jevrejskog centra u Banjaluci.

Portal "Nešnel indipendet" podsjeća da je američka Centralna obavještajna agencija 2025. godine potvrdila prisustvo pripadnika Iranske revolucionarne garde u BiH.

Mark Zel

Izrael

