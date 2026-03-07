Usijali se radari: Na hiljade prekršaja na putevima Srpske

299.172 prekršaja u protekloj godini na putevima Republike Srpske. Zabilježili su to stacionirani radari koji svakodnevno evidentiraju saobraćajne prekršaje.

Ukupno ih je 107. U prošloj godini samo Banja Luka bilježi 34.893 prekršaja. Podaci policije pokazuju da vozači kontinuirano krše propise.

"Vozači su najbrže vozili u Karanovcu gdje je evidentirano čak 13.055 saobraćajnih prekršaja. Divljalo se i u mjestu Kamičani grada Prijedora gdje je zabilježena najveća brzina od 185 km na čas na dionici puta gdje je najveća dopuštena brzina 80 km na čas, dok je na području grada Banjaluka u ulici Krfska gdje je ograničenje 40 KM, registrovan prekršaj pri brzini od 108 kilometara na čas", poručuju iz ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Saobraćajni znaci i radari nisu bez razloga postavljeni i tamo su gdje treba da budu. Neophodno je poštovati ih naglašavaju saobraćajni stručnjaci.

„Ono što ubija naše građane na putevima Republike Srpske je brzina. Jer prema podacima Auto-moto saveza Republike Srpske svaki drugi vozač na našim putevima prekoračuje dozvoljenu brzinu. Sa porastom brzine raste procenat smrtnog stradanja“, rekao je Nikola Ćopić, vještak saobraćajne struke

Vozači ne smanjuju brzinu zbog mogućih posljedica koje nosi nebezbjedno ponašanje nego da bi izbjegli kazne, smatra direktor Puteva Republike Srpske

„Povećanjem broja kamera svi bi rekli imaćemo manje saobraćajnih nesreća a imamo više zato što prođu kamere i nastave dalje da voze jako jako brzo. Saobraćajna nesreća se ne može desiti na njivi već se dešava na putu, ali nije put uzrok saobraćajne nesreće. Ako se vozači pridržavaju propisa putevi su bezbjedni", rekao je Miroslav Janković, direktor "Puteva" Republike Srpske.

Nadležni poručuju da su radari postavljeni s ciljem povećanja bezbjednosti na lokacijama koje su od strane policijskih uprava i lokalnih zajednica prepoznati kao kritični pravci na kojima je evidentirano najviše saobraćajnih nezgoda. Oni su pokazali svoju opravdanost.