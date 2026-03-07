Logo
Large banner

Druga strana slave: Kroz ljubav do snova

Izvor:

ATV

07.03.2026

20:15

Друга страна славе: Кроз љубав до снова

'Druga strana slave' je romantična drama iz 2014. godine u režiji Džine Prins-Bajtvud.

Radnja prati Nonu, mladu talentovanu pjevačicu kojoj predviđaju planetarnu slavu. Međutim, pritisak, muzička industrija i ambicije njene majke dovode je na ivicu života i smrti. Upravo u tom momentu upoznaje Kaza, policajca koji je spašava i pomaže da pronađe sopstveni glas i oslobodi se nametnutog imidža. Zajedno pokušavaju da se izbore za ljubav i autentičnost uprkos preprekama.

Film 'Druga strana slave’ otkriva tamnu stranu slave i muzičke industrije, a zapažen je i po prestižnoj Oskar nominaciji za najbolju originalnu muziku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ATV

strani filmovi

Large banner

Više iz rubrike

Бизнис клуб: Сукоб на Блиском истоку и скок цијене нафте

Emisije

Biznis klub: Sukob na Bliskom istoku i skok cijene nafte

1 d

0
нови визуал народ прича

Emisije

Narod priča: Porodica Marić

2 d

0
Битно: О санацији лоших путева у Српској

Emisije

Bitno: O sanaciji loših puteva u Srpskoj

2 d

0
pr id parla

Emisije

'ParlATVment': Dan žena

3 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

15

Druga strana slave: Kroz ljubav do snova

20

10

Izraelci tvrde: Sin ubijenog ajatolaha ranjen u napadu

19

59

Stravičan snimak napada na jednu od najvećih atrakcija Dubaija: Dron se zabio u zgradu

19

54

"Kolaps iranskog režima"; Izrael "optimističan"

19

53

Upozorenje stručnjaka: Rast cijene energenata mogao bi pokrenuti lančanu reakciju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner