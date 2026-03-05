Bitno: O sanaciji loših puteva u Srpskoj

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o sanaciji loših puteva u Republici Srpskoj.

Za Bitno govore: Miroslav Janković, direktor puteva Republike Srpske, Nikola Ćopić, vještak saobraćajne struke, Veselin Vujović, narodni poslanik SDSa u NSRS i prof. dr Velibor Peulić, Konzorcijum Logistika BiH. Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana. Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Bojan Nosović. 'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

