Bitno: O sanaciji loših puteva u Srpskoj

ATV

05.03.2026

12:42

Битно: О санацији лоших путева у Српској

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o sanaciji loših puteva u Republici Srpskoj.

Za Bitno govore: Miroslav Janković, direktor puteva Republike Srpske, Nikola Ćopić, vještak saobraćajne struke, Veselin Vujović, narodni poslanik SDSa u NSRS i prof. dr Velibor Peulić, Konzorcijum Logistika BiH.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Bojan Nosović.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

