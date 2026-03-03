Logo
Prenos: Predavanje Majkla T. Flina

ATV

03.03.2026

09:56

Предавање Мајкла Т. Флина, америчког генерала и бившег савјетника за националну безбједност
Prenos predavanja Majkla T. Flina, američkog generala i bivšeg savjetnika za nacionalnu bezbjednost, u Vladi Republike Srpske možete pratiti u našem programu danas od 10 časova.

Najvažnije informacije donosimo u našim informativnim emisijama, kao i na našem portalu www.atvbl.rs.

ATV

Majkl Flin

