Prenos: Predavanje Majkla T. Flina

Foto: ATV

Prenos predavanja Majkla T. Flina, američkog generala i bivšeg savjetnika za nacionalnu bezbjednost, u Vladi Republike Srpske možete pratiti u našem programu danas od 10 časova.

