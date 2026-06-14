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Rukometaši Barselone osvojili titulu šampiona Evrope

14.06.2026 21:39

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Lopta, rukomet
Foto: Pixabay

Rukometaši iz Barselone osvojili su titulu šampiona Evrope, pošto su danas u finalu završnog turnira u Kelnu savladali Berlin rezultatom 37:34.

Katalonce su predvodili Luis Frade sa sedam i Aleks Gomez sa šest golova, dok su Blaž Janc i Domen Makuc postigli po pet.

U ekipi Berlina je Matijas Gidsel postigao osam, Lase Anderson i Tim Frejhofer po sedam, a Nils Lihtelin šest golova.

U borbi za treće mjesto Magdeburg je savladao prošlogodišnjeg šampiona Alborg.

Barselona je 13. put osvojili titulu šampiona Evrope.

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rukomet

Barselona

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