Narod priča: Porodica Marić

ATV

ATV

05.03.2026

17:45

Biljana vas ovog petka vodi u Bardaču kod Srpca, naizgled mirno selo ušuškano u prirodne ljepote, gdje život tiho teče. Međutim, iza te tišine krije se priča o hrabrosti, ljubavi i odluci koja mijenja sudbinu.

Donosimo priču o Jovani i porodici Marić koja je odlučila da joj pruži ruku i bude oslonac.

Ovo je priča o tome kako se rađa nova nada onda kada se čini da je sve izgubljeno.

Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.

Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.

'Narod priča sa Biljanom Stokić' petkom u 20 časova i 10 minuta.

ATV

Narod priča

Biljana Stokić

