Narod priča: Porodica Marić

Biljana vas ovog petka vodi u Bardaču kod Srpca, naizgled mirno selo ušuškano u prirodne ljepote, gdje život tiho teče. Međutim, iza te tišine krije se priča o hrabrosti, ljubavi i odluci koja mijenja sudbinu.
Donosimo priču o Jovani i porodici Marić koja je odlučila da joj pruži ruku i bude oslonac.
Ovo je priča o tome kako se rađa nova nada onda kada se čini da je sve izgubljeno.
Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.
Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.
'Narod priča sa Biljanom Stokić' petkom u 20 časova i 10 minuta.
