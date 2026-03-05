Bizarno saopštenje Partizana: Odložili utakmicu, a niko ih nije ni pitao?!

KK Partizan je primio službenu informaciju od predstavnika Evrolige da će utakmica narednog kola elitnog evropskog takmičenja između Virtusa i Partizana biti odigrana 11. marta od 20.30 u Bolonji, a ne dan kasnije kako je prvobitno zakazano, navodi se u saopštenju kluba.

Saopštenje "crno-bijelih:

- Po redovnoj proceduri, prema pravilniku Evrolige, za svako pomeranje koje se dogodi više od 15 dana prije početka utakmice, potrebna je saglasnost oba kluba, što se u ovom konkretnom slučaju nije dogodilo. Ipak, na intervenciju italijanske policije u Bolonji koja je izrazila svoje razloge za zabrinutost usled dva velika međunarodna sportska događaja (12. 3. Liga Evrope, Bolonja - Roma) u istom danu, i njihovo insistiranje na pomeranju meča, Evroliga je donijela odluku da se utakmica odigra 24 sata ranije, uprkos protivljenju KK Partizan.

Policija insistirala na strogoj provjeri

Povrh svega, policija je u svom pismu od 2. marta insistirala na strogoj provjeri i zabrani prodaje ulaznica za sve one koji nemaju italijansko državljanstvo. Kako je ova odluka donijeta veoma kasno, "crno-bijeli" su uspjeli da isposluju da se ista ne primjenjuje na putnike sa čarter leta KK Partizan, koji će se tretirati kao izuzetak. Ovakvom odlukom, beogradski Partizan je stavljen pred svršen čin i pred veliki logistički izazov koji utiče i na njegove navijače. Čarter let za Bolonju biće pomjeren za dan ranije, a pred navijačima je ostavljena mogućnost odustajanja od putovanja uz refundaciju troškova aranžmana uplaćenog preko agencije sa kojom Klub realizuje ovo putovanje. Iako ni na koji način nije odgovoran za novonastalu situaciju, Klub ovim putem apeluje na razumevanje navijača i izražava veliko nezadovoljstvo usled situacije kojoj su izloženi.

Upozorenje za navijače

Istovremeno, KK Partizan poziva navijače da ne pokušavaju dolazak na utakmicu u svojoj režiji i kupovinu ulaznica na bilo kakve alternativne načine, jer će policija insistirati na izuzetno strogim provjerama. Nažalost, usljed nerazumijevanja nadležnih, utakmica između dva bivša šampiona Evrope je pretvorena je u logistički problem, umjesto da predstavlja praznik košarke za domaće i gostujuće navijače u košarkaškom gradu Bolonji - poručeno je iz Partizana.