Ministarstvo prelomilo: Uskoro novi dokumenti o Epstinu!

Ministarstvo pravde SAD planira da uskoro objavi novi paket dokumenata vezanih za osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epštajna, objavila je američka kablovska televizija MS Now, ranije MSNBC, pozivajući se na izvor upoznat sa planovima.

Ministarstvo je posljednjih mjeseci bilo pod pritiskom zbog optužbi da krije dio Epštajnove dokumentacije od javnosti.

Trampov državni tužilac će biti ispitan

Najava objavljivanja novih dokumenata dolazi dan nakon što je Nadzorni odbor Predstavničkog doma SAD odobrio predlog za izdavanje sudskog poziva državnoj tužiteljki Pam Bondi.

Komitet želi da ispita Bondija o načinu na koji je Ministarstvo pravde postupalo u istragama vezanim za Epštajna i dokumentima koje je po zakonu obavezno da objavi javnosti.

Republikanac: Ovo je jedno od najvećih zataškavanja u američkoj istoriji

Republikanska poslanica Nensi Mejs, koja je predložila meru, optužila je odjeljenje da nije otkrilo sva dokumenta javnosti.

„Glavna tužiteljka Pam Bondi tvrdi da je Ministarstvo pravde SAD (DOJ) objavilo sva dokumenta iz Epštajnovih dosijea. To nije istina. Slučaj Epštajn je jedno od najvećih zataškavanja u američkoj istoriji“, napisala je Mejs na društvenoj mreži X.

„Objavljeno je tri miliona dokumenata, a mi još uvek ne znamo istinu“

„Njegova globalna mreža trgovine ljudima u seksualnoj sferi je veća nego što je do sada otkriveno“, dodao je Mejs.

„Objavljeno je tri miliona dokumenata, a mi još uvijek nemamo potpunu istinu. Nedostaju video snimci. Nedostaju audio snimci. Nedostaju zapisnici. Postoje još milioni dokumenata. Želimo da znamo zašto je Ministarstvo pravde više fokusirano na zaštitu moćnih nego na sprovođenje pravde“, dodala je ona.

Mejs je danas novinarima dao oštre komentare o Bondiju.

„Imam još mnogo pitanja i ne očekujem da ćemo razgovarati o berzi, pa neka ne donosi te beleške kada dođe pred Nadzorni odbor“, rekla je ona.

🚨BREAKING: We're moving to subpoena U.S. Attorney General, Pam Bondi🚨



AG Bondi claims the DOJ has released all of the Epstein files. The record is clear: they have not.



The Epstein case is one of the greatest cover-ups in American history. His global sex trafficking network… pic.twitter.com/6VjJVdZAZc — Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) March 4, 2026

Izjava se odnosila na incident prošlog mjeseca kada je Bondi ljutito rekla članovima Odbora za pravosuđe Predstavničkog doma da bi trebalo da govore o jakoj berzi. Ona je to izjavila nakon što ju je poslanik Džeri Nadler pitao koliko je Epštajnovih saradnika optužila. Bondi nije optužila nijednu osobu povezanu sa Epštajnom.

Ministarstvo pravde: Greške su neizbježne

Ministarstvo pravde je danas u novom saopštenju saopštilo da su „greške neizbježne“ u procesu pretraživanja miliona dokumenata kako bi se utvrdilo šta je zakonski obavezno objaviti o Epštajnu i njegovoj osuđenoj saučesnici Gislen Maksvel.

„Kada nas javnost upozori na moguće propuste, odmah radimo na ispravljanju svih grešaka koje je tim možda prvobitno napravio“, saopštilo je ministarstvo.

„Kao i kod svih dokumenata koji su javnosti predočeni, ako se utvrdi da je nešto pogrešno označeno tokom procesa pregleda, a to spada pod dokumenta koja zakon zahteva da se objave, ministarstvo će to, naravno, objaviti.“

(indeks)