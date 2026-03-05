Arapi mole Vašington da im hitno pošalju projektile

Regionalni zvaničnici nagađaju da Iran namjerno cilja arapske države kako bi ih prisilio da izvrše pritisak na SAD da okončaju rat. Arapske države u Persijskom zalivu suočavaju se s ozbiljno smanjenim zalihama projektila presretača potrebnih za obaranje iranskih raketa, potvrdila su za "NBS Njus" dvojica regionalnih zvaničnika

Prema riječima regionalnih zvaničnika saopšteno je da Vašington formira posebnu radnu grupu kako bi ubrzao proces isporuke projektila ali se u praksi to ne odvija brzinom potrebnom za očuvanje sigurnosti.

Situaciju dodatno otežava činjenica da Iran lansira stotine dronova. Regionalni zvaničnici nagađaju da Iran namjerno cilja arapske države kako bi ih prisilio da izvrše pritisak na Sjedinjene Američke Države da okončaju rat.

Ipak, general američkih vazdušnih snaga Den Kein,predsjedavajući štaba američke vojske, u srijedu je odbacio zabrinutost u vezi sa zalihama. Novinarima u Pentagonu je rekao da isti raspolaže „dovoljnom količinom precizne municije za trenutne zadatke, kako u ofanzivi, tako i u defanzivi“.

Otežana komunikacija

Tri regionalna zvaničnika priznala su da je komunikacija s Vašingtonom izuzetno otežana. Iako je prošlo više od godinu dana od početka njegovog mandata, predsjednik Donald Tramp još uvijek nije poslao ambasadore u brojne ključne zemlje, među kojima su Liban, Jordan i Katar.

Treća runda pregovora bez pomaka: Dok traje diplomatija, Pentagon šalje nosače aviona i lovce

Zbog izostanka nominacija ili sporog procesa potvrđivanja u Senatu, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Kuvajt takođe nemaju američke ambasadore, pa se u tim državama oslanjaju na otpravnike poslova.

Primjer diplomatskog zastoja je i Amer Galib, bivši gradonačelnik grada Hamtramck u američkoj saveznoj državi Mičigen.On je nominovan za ambasadora u Kuvajtu, ali je njegova kandidatura naišla na velike prepreke tokom saslušanja zbog ranijih antisemitskih i zapaljivih objava na društvenim mrežama.

Svijet Tramp: Iran više nema ni mornaricu, ni vazdušne snage, sve što im je ostalo je hrabrost

Osim toga, Vijeće za nacionalnu sigurnost (NSC) i Stejt Dipartment suočavaju se s ozbiljnim nedostatkom osoblja u odnosu na prethodne administracije, što smanjuje broj kontakt tačaka za regionalne lidere. Trampovi specijalni izaslanici, Stiv Vitkof i Džared Kušner, ne bave se upravljanjem odnosima s pojedinačnim državama.

Napadi na Kuvajt i hapšenja u Kataru

Problemi povezani s Iranom nisu jedina prijetnja u regiji. Kuvajt se suočava s napadima iz susjednog Iraka, odakle tamošnja policija ispaljuju rakete i šalju dronove prema civilnim područjima.

U međuvremenu je u srijedu u Kataru uhapšeno deset osoba za koje se sumnja da su iranski agenti koji su planirali terorističke napade. Širom regije raste zabrinutost zbog takozvanih „spavačkih ćelija“ i radikalizacije među šiitskim stanovništvom u pojedinim državama, poput Bahreina.

Pored neposrednih raketnih prijetnji, brojni zvaničnici izrazili su zabrinutost i zbog kurdskih boraca za koje se očekuje da bi mogli ući u Iran.

Svijet Velika promjena u Trampovom timu: Smjena na čelu Ministarstva za unutrašnju bezbjednost

Upozoravaju da bi ubacivanje sektaškog sukoba u već zapaljivu situaciju moglo imati ozbiljne posljedice za cijelu regiju te gotovo sigurno izazvati nove tenzije s Turskom, koja strahuje od jačanja kurdskih separatustičkih pokreta.

(Avaz)