Pentagon smijenio viceadmirala Freda Kačera?

Izvor:

Agencije

26.02.2026

08:58

Пентагон смијенио вицеадмирала Фреда Качера?
Foto: Tanjug/AP

Američki viceadmiral Fred Kačer smijenjen je sa pozicije direktora Združenog štaba nakon što je tu funkciju preuzeo tek u decembru, rekla su za Rojters tri izvora upoznata sa situacijom.

Portparol Pentagona Džozef Holsted potvrdio je da će Kačer biti vraćen u službu američke mornarice, ali nije naveo konkretne razloge za smjenu. Izvori za Rojters nisu prenijeli da li je postojao neki konkretan razlog za takvu odluku.

"Duboko smo zahvalni viceadmiralu Kačeru na posvećenoj službi zajedničkim snagama i njegovom doprinosu Zajedničkom štabu", rekao je general štaba Den Kejn.

Kačer je imao dugu karijeru, uključujući pozicije komandanta Sedme flote i vođu Američke pomorske akademije. Njegova smjena uslijedila je zbog višestrukih promjena u Pentagonu, uključujući smjenu prethodnog načelnika Združenog štaba prošle godine.

Fred Kačer

Pentagon

