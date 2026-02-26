Logo
Po čijem naređenju Kijev blokira "Družbu"? "Spremni smo da preduzme druge mjere"

Izvor:

Agencije

26.02.2026

08:51

Komentari:

0
Foto: Tanjug / AP / Sven Kaestner

Slovačka je spremna da preduzme druge mjere protiv Ukrajine jer Kijev ne dozvoljava ulazak ruske nafte preko naftovoda "Družba", izjavio je premijer Robert Fico.

"Vlada je spremna na druge uzvratne mjere ako vidimo da ukrajinski predsjednik nije zainteresovan da nam obezbijedi ono na šta imamo pravo, ono što smo kupili", rekao je Fico.

On nije želio da otkrije koje su to konkretne mjere koje će Slovačka preduzeti.

"Ukrajina je potpuno korumpirana zemlja, kao što vidite, mislim da to mogu otvoreno da kažem. Zemlja koja se se nepoštovanjem odnosi prema članicama EU, a ipak očekuje da jednostavno podignemo ruku u znak podrške njenom članstvu u Uniji", istakao je Fico.

Slovačka je 23. februara obustavila hitnu pomoć Ukrajini u snabdijevanju električnom energijom, jer isporuke nafte preko naftovoda "Družba" nisu obnovljene.

KIJEV BLOKIRA "DRUŽBU" PO NAREĐENjU EVROPSKE KOMISIJE

Ukrajina je blokirala naftovod "Družba" po naređenju Evropske komisije koja želi da mađarski premijer Viktor Orban izgubi izbore, rekao je bivši ukrajinski premijer Nikolaj Azarov.

Azarov je naveo da nije bila odluka samog Kijeva da stopira isporuke, već Evropska komisija koristi kijevski režim u pokušaju da stvori probleme sa snabdijevanjem naftom za Mađarsku, izazove nestašice, nezadovoljstvo.

"Tatarstan je objavio da su svi radovi na popravkama naftovoda završeni i da su spremni da počnu sa pumpanjem nafte. Teško je reći za šta će se kijevski režim sada držati, pa sačekajmo i vidjećemo", rekao je Azarov za TASS.

Uprkos stavu Evropske unije, Mađarska i Slovačka su odlučile da ne odustanu od ruskih izvora energije.

Međutim, Ukrajina je blokirala naftovod "Družba" koji se koristi za snabdijevanje ovih zemalja naftom.

Komentari (0)
