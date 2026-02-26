Upozorenje! Vazduh nezdrav u ovim gardovima

U Kaknju, Banjaluci, Tuzli, Sarajevu i Zenici vazduh je jutros nezdrav i građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak napolju zbog mogućih posljedica po respiratorne organe, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Mjerenje u 8.00 časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Kaknju 184, Banjaluci 165, Tuzli 160, Sarajevu 155, a Zenici 152.

Oboljeli od plućnih i bolesti srca, trudnice, djeca i stariji tokom boravka napolju moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti, a i ostalo stanovništvo trebalo bi da izbjegava veća naprezanja.

U Lukavcu, Visokom, Ilijašu, Tešnju, Hadžićima i Brodu vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovništva.

Indeks kvaliteta u Lukavcu iznosi 142, Visokom 137, Ilijašu 127, Tešnju 124, Hadžićima 117 i Brodu 114.

Indeks kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a više od 300 je opasan po zdravlje.