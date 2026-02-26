Logo
Large banner

Danas je veliki svetac, vjeruje se da loza koju je posadio ima posebnu moć

Izvor:

Sputnik Srbija

26.02.2026

09:21

Komentari:

0
Данас је велики светац, вјерује се да лоза коју је посадио има посебну моћ
Foto: Peksels

Na današnji dan 1199. godine u Hilandaru, umro je Stefan Nemanja, otac Svetog Save i osnivač dinastije Nemanjić koja je vladala srpskim zemljama više od dva vijeka.

Sveti Simeon duhovno je, monaško ime Stefana Nemanje, utemeljivača dinastije Nemanjića. Rođen je u Ribnici kod Podgorice oko 1114. godine.

Bio je veliki vladar srpskog naroda, ujedinitelj srpskih zemalja, tvorac nezavisne srpske države, branitelj pravoslavlja, progonitelj jeresi.

Kažu da je ovaj moćni ratnik svoje zemlje bio milosrdni čovjek, darežljiv prema sirotinji.

Uspostavivši mir sa okolnim zemljama, 1196. godine, odrekao se prestola u korist srednjeg sina, kasnije prvog kralja iz dinastije Nemanjića - Stefana Prvovenčanog.

-спц-вјера-црква-крст-

Društvo

Danas je važan praznik: Ove riječi obavezno izgovorite za bolji život!

Već sutradan se zamonašio, u manastiru Studenica, gdje dobija ime Simeon. Potom odlazi u manastir Vatoped, na Svetoj gori, kod svog najmlađeg sina, tada monaha Save, kasnije Svetog Save.

Zajedno obnavljaju manastir Hilandar, koji su dobili od vizantijskog cara. Nemanja je u njemu prije smrti poživio samo sedam mjeseci. Mošti su mu kasnije prenijete u Studenicu, njegovu zadužbinu.

Gradio je još i Đurđeve stupove, manastir Svetog Nikole kod Kuršumljije i i crkvu Svete Bogorodice na ušću rijeke Kosanice.

Zbog čudotvornog tečenja mira iz njegovih moštiju, prozvan je Mirotočivim.

Vinova loza, iznikla iz njegovog privremenog groba u Hilandaru, i danas rađa čudotvorno grožđe čiji plodovi pomažu parovima da dobiju djecu.

СПЦ

Društvo

Važno je da ne odustajete: Ako patite, sutra se obratite ovom svetitelju

Žitije Stefana Nemanje je ostalo napisano u nekoliko verzija. Opisali su ga njegovi sinovi- Sveti Sava i Stefan Prvovenčani, kao i jeromonah Domentijan.

(sputnik srbija)

Podijeli:

Tagovi :

svetac

Crkva

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

За шта се вјерници моле Светом Власилију?

Društvo

Za šta se vjernici mole Svetom Vlasiliju?

2 d

0
Сутра је важан празник: Обичај који се преноси генерацијама, али једна ствар се строго забрањује

Društvo

Sutra je važan praznik: Običaj koji se prenosi generacijama, ali jedna stvar se strogo zabranjuje

3 d

0
Молимо се светитељу за кога се вjерује да је преварио ђавола

Društvo

Molimo se svetitelju za koga se vjeruje da je prevario đavola

6 d

0
Сутра славимо свеца који је преварио ЂАВОЛА: Ове ријечи до краја дана обавезно изговорите

Društvo

Sutra slavimo sveca koji je prevario ĐAVOLA: Ove riječi do kraja dana obavezno izgovorite

6 d

0

Više iz rubrike

Вјежба МУП-а на Козари: "Не постоји опасност и разлог за узнемиреност"

Društvo

Vježba MUP-a na Kozari: "Ne postoji opasnost i razlog za uznemirenost"

3 h

0
Беба

Društvo

Srpska bogatija za 18 beba

3 h

0
50 КМ за 59 минута на Аеродрому Бањалука

Društvo

50 KM za 59 minuta na Aerodromu Banjaluka

4 h

0
Поскок

Društvo

Poskok u Banjaluci usred februara: Savjet stručnjaka

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

57

Hrvati otkrili koliko novca troše na naručivanje hrane: Cifre obaraju s nogu

11

51

Aerodrom Banjaluka: Taksista više puta upozoren, naplaćena posebna jednokratna nadoknada

11

42

Odobrena sredstva za CIK BiH: Potpisana odluka o finansiranju

11

30

Kristijano Ronaldo postao vlasnik španskog kluba?

11

29

Akcija "Armagedon": Hapšenja zbog dijeljenja snimaka djece

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner