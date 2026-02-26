Danas je veliki svetac, vjeruje se da loza koju je posadio ima posebnu moć

Na današnji dan 1199. godine u Hilandaru, umro je Stefan Nemanja, otac Svetog Save i osnivač dinastije Nemanjić koja je vladala srpskim zemljama više od dva vijeka.

Sveti Simeon duhovno je, monaško ime Stefana Nemanje, utemeljivača dinastije Nemanjića. Rođen je u Ribnici kod Podgorice oko 1114. godine.

Bio je veliki vladar srpskog naroda, ujedinitelj srpskih zemalja, tvorac nezavisne srpske države, branitelj pravoslavlja, progonitelj jeresi.

Kažu da je ovaj moćni ratnik svoje zemlje bio milosrdni čovjek, darežljiv prema sirotinji.

Uspostavivši mir sa okolnim zemljama, 1196. godine, odrekao se prestola u korist srednjeg sina, kasnije prvog kralja iz dinastije Nemanjića - Stefana Prvovenčanog.

Društvo Danas je važan praznik: Ove riječi obavezno izgovorite za bolji život!

Već sutradan se zamonašio, u manastiru Studenica, gdje dobija ime Simeon. Potom odlazi u manastir Vatoped, na Svetoj gori, kod svog najmlađeg sina, tada monaha Save, kasnije Svetog Save.

Zajedno obnavljaju manastir Hilandar, koji su dobili od vizantijskog cara. Nemanja je u njemu prije smrti poživio samo sedam mjeseci. Mošti su mu kasnije prenijete u Studenicu, njegovu zadužbinu.

Gradio je još i Đurđeve stupove, manastir Svetog Nikole kod Kuršumljije i i crkvu Svete Bogorodice na ušću rijeke Kosanice.

Zbog čudotvornog tečenja mira iz njegovih moštiju, prozvan je Mirotočivim.

Vinova loza, iznikla iz njegovog privremenog groba u Hilandaru, i danas rađa čudotvorno grožđe čiji plodovi pomažu parovima da dobiju djecu.

Društvo Važno je da ne odustajete: Ako patite, sutra se obratite ovom svetitelju

Žitije Stefana Nemanje je ostalo napisano u nekoliko verzija. Opisali su ga njegovi sinovi- Sveti Sava i Stefan Prvovenčani, kao i jeromonah Domentijan.

(sputnik srbija)