Za šta se vjernici mole Svetom Vlasiliju?

24.02.2026
07:27
Komentari:0
Srpska pravoslavna crkva i vjernici 24. februara obilježavaju Vlasovdan, praznik posvećen Sveti Vlasije, svetitelju kojeg narod posebno poštuje kao zaštitnika domaćih životinja. Za ovaj dan vezana su razna vjerovanja i običaji koje ljudi širom Srbije poštuju.
Sveti Vlasije bio je hrišćanski episkop koji je živio krajem 3. i početkom 4. vijeka. U narodu je ostao upamćen kao blag, krotak i bogobojažljiv čovjek, ali i kao neko ko je imao hrabrosti da ustane protiv nepravde.
Bio je episkop Sevastije, grada u kojem je tada živjelo malo hrišćana. Uprkos tome, vjernici su u njemu vidjeli uzor i oslonac.
Tokom velikog progona hrišćana krajem 3. vijeka, mučitelji su stigli i do Sevastije. Sveti Vlasije nije napustio svoj narod – hrabrio je vjernike, posjećivao ih u tamnicama i ostao uz njih do posljednjeg trenutka.
Kada je grad ostao bez hrišćana, jer su jedni ubijeni, a drugi primorani na bjekstvo, svetitelj se povukao u planinu i posvetio molitvi.
Predanje kaže da su ga divlje zvijeri čuvale i da su se pored njega ponašale pitomo.
Prema legendi, Sveti Vlasije je na putu do suđenja učinio nekoliko čuda. Izliječio je bolesnog dječaka i spasao domaće životinje od vukova.
Nakon teških mučenja, pogubljen je 316. godine.
U narodnoj tradiciji, Sveti Vlasije se smatra zaštitnikom stoke i čuvarom domaćih životinja. Vjernici mu se mole za zdravlje i napredak stada, ali i za zaštitu od zvijeri.
U pojedinim krajevima Srbije vjeruje se da na Vlasovdan ne treba raditi sa stokom – ne uprežu se životinje niti se obavljaju teški poslovi sa njima kako se svetitelj ne bi uvrijedio.
Životinjama se često daju dodatne porcije hrane, a praznik se obilježava u duhu radosti i zahvalnosti.
Kult Svetog Vlasija u narodu se djelimično povezuje sa staroslovenskim vjerovanjima i bogom Velesom, zaštitnikom stoke.
Na Zapadu se Sveti Vlasije poštuje i kao zaštitnik od bolesti grla.
Narodno vjerovanje kaže: ako vam je životinja nekada spasla život, smatralo se da je to učinjeno uz pomoć Svetog Vlasija. Zato vjernici na ovaj dan odlaze u crkvu i pale svijeću u čast svetitelja.
