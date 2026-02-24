"Republika BiH" ne postoji, pa ni njen Ustav: Još jedna prazna prijetnja

"Nema Dejtona, vraćamo se na Ustav Republike BiH", jasna i netačna prijetnja iz usta sarajevskih političara duže vrijeme tješi javnost FBiH usljed pritisaka koje dobijaju zbog srpskog lobiranja.

Serviraju je duže vrijeme, posljednji je kao scenario izložio SDP-ov Zukan Helez.

“Bosna i Hercegovina je priznata 1992. bez entiteta. Ako krene u to, za pet dana proglašavamo Republiku Bosnu i Hercegovinu i vraćamo se na ustav Republike BiH. To piše u Dejtonu”.

U istom tonu, sa nešto drugačijim rasporedom riječi nizali su se politički akademici od Rame Isaka do Denisa Bećirović.

”Mora postojati mogućnost i u međunarodnom pravu da Bosna i Hercegovina koristi onu klauzulu iz ustavnog zakona iz 1995. godine, kada je rečeno da ukoliko Dayton ne bude važio, ukoliko se ne bude provodio, da će se Bosna i Hercegovina vratiti na Ustav Republike Bosne i Hercegovine“, rekao je Semir Efendić, predsjednik Stranke za BiH.

Famozna klauzula o kojoj se spekuliše po Sarajevu je potpisana 12. decembra 1995. godine, dva dana prije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Riječ je o Ustavnom zakonu o izmjenama i dopunama Ustava RBiH koji su u Sarajevu brzinski usvojili iako je mirovni sporazum parafiran 21. novembra.

Pravnik Ognjen Tadić smatra da sve u šta Bošnjaci ulažu nadu je šarena laža koja im je poturena kako bi lakše progutali stvarnost u kojoj Republika BiH više ne postoji.

”Više puta ponovljene priče o primjeni tzv. Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustava Republike BiH, u kome je pisalo da “Republika BiH ostvarujući svoja suverena prava može svoje unutrašnje uređenje preoblikovati u skladu sa Ustavom BiH u okviru Međunarodnog mirovnog sporazuma za BiH”, te da “ako se Međunarodni mirovni sporazum za BiH i Ustav BiH ne budu provodili, Republika BiH može proglasiti nevažećim Međunarodni mirovni sporazum za BiH i nastaviti da djeluje kao međunarodno priznata, suverena i nezavisna država, u skladu sa Ustavom Republike BiH', nisu ništa drugo osim šarene laže za lakovjerne Bošnjake, kojima je ovaj dokument bio namijenjen i prije više od trideset godina kako bi lakše progutali stvarnost u kojoj Republika BiH više ne postoji. Uostalom, u tom bivšem aktu piše da “ovaj ustavni zakon stupa na snagu kada ga proglasi Skupština Republike BiH i čini sastavni dio Ustava Republike BiH”, što svakome pismenom dovoljno jasno govori da to što kao prašinu bacaju u oči lakovjernim Bošnjacima zapravo i ne postoji, jer ne postoji ni taj bivši Ustav, ni ta bivša Republika, niti njena bivša Skupština”, kaže Tadić.

Ognjen Tadić

On poručuje da te izjave nisu bez značaja, jer vrlo jasno potvrđuju da je političko Sarajevo sve vrijeme radilo na tome da Dejtonski mirovni sporazum ne doživi uspjeh.

”Muslimani, odnosno Bošnjaci, putem svojih predstavnika vrlo jasno poručuju da nisu prekinuli borbu za svoje ratne ciljeve, koji su duboko antidejtonski i koje mi prepoznajemo kao stvaranje ekskluzivne muslimanske države u BiH. Ako je to već tako, a jeste, onda je legitimno da im odgovorimo da nemamo ništa protiv toga da obnove Republiku BiH, ali samo na teritoriji koja ne uključuje niti jedan pedalj Republike Srpske. Vjerovatno bi im isto mogli poručiti iz stonog grada Mostara u vezi sa teritorijama na kojima je hrvatski narodu u većini”, jasan je Tadić.

Kada navedena gospoda kažu ”mi” ćemo donijeti, onda treba da kažu ko su to oni i ko će to sprovesti - poručuje profesor ustavnog prava Radomir Lukić. On ističe da su shvatanja političara koji potežu takvu priču lišena pravnog i istorijskog smisla.

radomir lukić

”Izjave koje se plasiraju u posljednje vrijeme u federalnim medijima su lišene svakog smisla. Izjave gospodina Bećirovića, Rame Isaka ili gospodina Zukana Heleza su zaista potpuno izvan svakog pravnog i istorijskog konteksta. Ustav Republike Bosne i Hercegovine i u svoje vrijeme nije bio primjenjivan na teritoriji Republike Srpske ,jer je Republika Srpska bila od 1992. do 1995. godine sasvim izdvojena i samostalna državnopravna cjelina. Inače, u drugom kontekstu taj ustav je derogiran donošenjem ili potpisivanjem Aneksa 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, drugim riječima Ustava BiH tako da se on na bilo koji način ne može više pominjati”, kaže profesor ustavnog prava Radomir Lukić.

Realnost je i da su potpisivanjem Dejtonskog sporazuma tadašnje vlasti RBiH prihvatile novi ustavni poredak, čime su faktički ugasile institucije RBiH.

Nije ovo ni prvi put da se u političkom bunilu ispaljuju teške riječi bez pokrića. Slična je bila tvrdnja da bi eventualnim odlaskom EUFOR-a iz BiH automatski vratili NATO. I to smo razjasnili, a više možete pročitati u tekstu u prilogu: