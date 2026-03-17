Tramp odložio posjetu Kini i sastanak sa Si Đinpingom, ovo je razlog

ATV

17.03.2026

20:51

Трамп одложио посјету Кини и састанак са Си Ђинпингом, ово је разлог
Foto: Tanjug/AP/Susan Walsh

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da zbog rata u Iranu odlaže put u Peking, gdje je krajem marta trebalo da se sastane sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom.

Tramp je novinarima u Ovalnom kabinetu u Bijeloj kući rekao da rat sa Iranom preokreće spoljnu politiku Sjedinjenih Američkih Država, i da odlaže napore da se smire tenzije između dvije najveće svjetske ekonomije, prenosi Rojters.

"Resetujemo sastanak. Sarađujemo sa Kinom. Njima je to bilo prihvatljivo", kazao je Tramp.

Tramp je trebalo da putuje u Peking od 31. marta do 2. aprila, što bi bila njegova prva posjeta toj zemlji u drugom predsjedničkom mandatu.

