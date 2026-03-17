Pronađena dva tijela u lokalu, sumnja se na ciljanu likvidaciju

ATV

17.03.2026

20:02

Пронађена два тијела у локалу, сумња се на циљану ликвидацију
U ranim jutarnjim časovima naoružani nepoznati muškarac ušao je u jedan lokal u hesenskom Raunhajmu (Raunheim) i otvorio vatru. Dvoje ljudi nije preživjelo zločin. Prema informacijama Velta (WELT), ispituje se moguća povezanost sa organizovanim kriminalom.

U lokalu u Raunhajmu, u blizini Frankfurtskog aerodroma, ubijene su dvije osobe. Istražioci su sada saopštili detalje o žrtvama: riječ je o 62-godišnjem vlasniku bistroa u kojem je zločin počinjen u ranim jutarnjim časovima. Druga žrtva je muškarac star 34 godine.

Od jutra je u toku potraga za još uvijek nepoznatim napadačem, u kojoj učestvuju helikopter i veći broj policijskih snaga. Prema informacijama Velta (WELT), i Specijalna jedinica (SEK) Frankfurt (Frankfurt) bila je angažovana u ranim jutarnjim časovima. Hesenski državni kriminalistički ured (Hessisches Landeskriminalamt – HLKA) u potpunosti je preuzeo istragu.

Tragovi na mjestu zločina ukazuju na ciljano ubistvo, saznaje Velt (WELT) iz istražnih krugova. Okruženje turskog vlasnika lokala, kao i poslovna pozadina bistroa, detaljno se istražuju od strane stručnjaka HLKA, a obezbjeđuju se i nosači podataka. Druga žrtva je njemački državljanin turskog porijekla.

Prema prvim saznanjima, naoružana osoba je oko 3.45 časova ušla u bistro i pucala na dvoje ljudi. Oboje su podlegli povredama na licu mjesta, saopštila je policija.

Istražioci provjeravaju vezu sa organizovanim kriminalom

Istražioci u bijelim zaštitnim odijelima i sa maskama obezbjeđivali su tragove i fotografisali mjesto zločina. Lokal u prizemlju dvospratne zgrade u gradu od oko 17.000 stanovnika bio je široko obezbijeđen crvenim trakama.

Na pitanje kako bi napadač mogao biti povezan sa bistroom, portparol policije je rekao: „To će pokazati dalja istraga.“ Nadležni organi pozivaju svjedoke da se jave.

Već početkom ljeta 2024. godine u obližnjem Riselshajmu (Rüsselsheim), ispred jednog kafića, dogodio se napad vatrenim oružjem: tada je 41-godišnji Albanac pucao na 45-godišnjaka i usmrtio ga, a prema tužilaštvu, pozadina su bili poslovi sa drogom. Kako Velt (WELT) saznaje iz aktuelnih istražnih krugova, i u slučaju Raunhajma ispituje se mogući motiv iz sfere organizovanog kriminala. Da li je riječ o sličnom motivu kao u slučaju iz 2024. godine, za sada nije isključeno.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

