Nakon 50 godina poslao novac za ''ukradenu'' kriglu

Nakon pola vijeka griže savjesti, jedan turista odlučio je ad ispravi “grešku iz mladosti” te je poslao je novac za pivsku kriglu koju je slučajno „ukrao“ iz čuvenog minhenskog „Hofbräuhausa“ još 1976. godine.

Muškarac sa engleskog govornog područja ponio je 1976. godine kriglu iz „Hofbräuhausa“, a sada je poslao 20 evra kao naknadu.

To je otkriveno u Fejsbuk objavi „Hofbräuhausa“.

„Posjetio sam vaš lokal prije otprilike 50 godina i nakon jedne vesele večeri probudio se sljedeće jutro u hotelu s vašom pivskom kriglom – ali bez računa“, napisao je u pismu, prenosi Feniks magazin.

„Još uvijek je imam.“ Uz pismo je priložio i 20 evra jer mu je, kako kaže, uvijek bilo jasno da je nije platio i želi biti pošten.

Dodao je i da novac mogu iskoristiti kako žele – za gorivo, pomoć ugroženima ili nešto treće.

Portparol „Hofbräuhausa“ kaže da takva pisma nisu rijetkost – godišnje ih dobiju nekoliko, ponekad čak i s vraćenim kriglama. Novac će biti doniran humanitarnoj akciji za djecu.

Sličan slučaj dogodio se i 2020. kada je jedna Amerikanka vratila kriglu nakon 55 godina.