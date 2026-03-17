Veliki dan za Natašu Bekvalac, oglasila se pjevačica

17.03.2026

09:15

Велики дан за Наташу Беквалац, огласила се пјевачица
Foto: Youtube/ screenshot

Danas je veliki dan za pjevačicu Natašu Bekvalac.

Nataša slavi 19. rođendan svoje prve kćerke, Hane Ikodinović koju je dobila iz braka sa Danilom Ikodinovićem.

Ponosna majka Nataša Bekvalac podijelila je niz slika sa nasljednicom i objavila emotivnu poruku.

"Srećan ti rođendan moja prva, najveća ljubavi. Sve što ti želim, ti to već znaš. Ispred tebe, pored tebe, iza tebe, gd‌je god osjećaš da sam ti potrebna, tu sam. Oduvijek i zauvijek, voli te majka", napisala je pjevačica.

Hana zbog studija napustila porodični dom

Nataša je gostujući u emisiji "Amidži šou" govorila o preseljenju starije kćerke Hane.

Мина Костић и Мане Ћурувија

Scena

Mina Kostić o partneru: Kupio mi je dva frižidera i šporet

"Uspjela je ona, mi smo u startu došli do problema, upisala je psihologiju, kaže: "Mama, ja ne želim da studiram medicinu". Sada smo u promjeni na marketing", rekla je ona i priznala da je uticala na Haninu odluku da ode u inostranstvo, prenosi Blic.

"Želja je njena, ali sam uticala. Voljela bih da puno vremena provodimo zajedno", istakla je pjevačica, koja je priznala da obožava mnoge gradove u Španiji i da je to njena omiljena zemlja.

