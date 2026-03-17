Darko Lazić i njegov brat su imali velike planove: Tragedija ih je zauvijek spriječila

Nesreća koja se dogodila prošle srijede, 11. marta, prekinula je ne samo jedan život, već i planove koje je poznata muzička porodica tek počela da ostvaruje.

Darko Lazić i njegov brat Dragan imali su velike planove kada je muzika u pitanju.

Osim porodičnih obaveza, željeli su da zajednički naprave i ozbiljan muzički projekat koji bi, kako su vjerovali, bio poseban i za njih, ali i za publiku koja godinama prati njihov rad.

Planirali i duet

Darko je već razgovarao sa muzičarem i producentom Borkom Radivojevićem i sa njim dogovorio sastanak u studiju.

Plan je bio da ove nedjelje zajedno sa bratom dođe kako bi precizirali detalje oko snimanja nekoliko kavera, ali i potencijalnog dueta koji su željeli da realizuju.

Borko Radivojević je potvrdio da su planovi zaista postojali, ali da ih je tragedija zauvijek prekinula.

- To jeste tačno i mnogo mi je žao što je život uradio drugačije. Šta da vam kažem... Darko me je pozvao prije nekih mjesec, mjesec i po dana sa jakom željom da sa svojim bratom Draganom napravi jedan lijep projekat. Želio je da urade zajednički kaver i da odaberu nekoliko pjesama koje bi snimili. Ideja je bila da to bude nešto posebno, nešto što bi ostalo kao trag njihove saradnje - ispričao je Borko Radivojević.

On dodaje da je sastanak bio planiran nakon Darkovog odmora.

- Darko mi je tada rekao da ide sa suprugom na odmor. Čini mi se da je pomenuo Maldive i plan je bio da, kada se vrati, sjednemo svi zajedno u studio i sve detaljno dogovorimo izbor pjesama, aranžmane, pa čak i mogućnost zajedničkog dueta. Nažalost, život je uradio svoje, čovjek je poginuo i do tog sastanka nikada nije došlo - rekao je muzičar.

Radivojević ističe da je Dragana upoznao ranije i da o njemu ima samo riječi hvale.

- Upoznao sam ga, naravno. To je bilo na jednom veselju koje smo radili za njegovog brata Darka. Tada se Darko ženio i atmosfera je bila zaista sjajna. Sjećam se da je Dragan bio izuzetno prijatan momak dobar, fin i uvijek nasmijan. Takav je utisak ostavio na mene i tako ga pamtim.

On se prisjetio i trenutaka kada je Dragan dolazio u studio dok je Darko radio na novim pjesmama.

- Dolazio je kod mene u studio kada je Darko snimao jednu pjesmu. Nismo se družili često, ali sam mogao da primjetim da je zaista dobar čovjek. Bio je skroman, kulturan i veoma pozitivan. Znam i da je lijepo pjevao, imao je sluha i ljubav prema muzici - kaže muzičar.

Upravo zbog toga ideja o zajedničkom projektu nije bila slučajna.

- Darko je želio da sa bratom uradi nekoliko kavera, da zajedno otpjevaju neke pjesme koje vole. Sve smo već okvirno precizirali i trebalo je samo da sjednemo i počnemo da radimo. Šteta... Velika šteta i velika tuga - zaključio je Radivojević.

Ova tragedija ostavila je dubok trag u porodici Lazić, ali i među prijateljima i saradnicima koji su poznavali Dragana.

Mnogi ističu da je bio skroman, nasmijan i dobronamjeran čovjek, koji je uvijek bio najveća podrška svom bratu.

Planovi o zajedničkoj pjesmi tako su, nažalost, ostali neostvareni, ali ideja o njihovoj muzičkoj saradnji ostaje kao podsjetnik na bliskost i ljubav između dva brata koji su, pored porodice, dijelili i veliku strast prema muzici, prenosi Kurir.