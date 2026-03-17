Da li se isplati bašta? Evo koliko košta proljetna sjetva

Autor:

ATV

17.03.2026

07:13

Foto: Pexels
Foto: Pexels

Mart je mjesec kada mnogi počinju pripremu bašte, a ovih dana u Banjaluci se najviše kupuje sjeme graška, mrkve, rotkvice, rukole, ali i sadni materijal za luk i krompir, koji se tradicionalno sade u ovom periodu.

Cijene sjemena su i dalje relativno pristupačne. Male kesice sjemena se mogu pronaći za 70 feninga, srednja pakovanja koštaju 0,90 KM, dok su veća pakovanja 1,10KM.

Kako za BL portal kaže Biljana Cvijić, zamjenica poslovođe Poljoprivredne apoteke, u pitanju su cijene za nehibridno sjeme, koje je obično jeftinije.

"Cijene sjemena su i dalje jako pristupačne, kao i sadni materijal za luk, dok je cijena krompira ove godine veća nego ikada. Tako vam za 10 kilograma krompira treba 30 KM sadnog materijala", kaže ona.

Ovog proljeća je kilogram sadnog luka oko pet maraka, a za one koji tek počinju sa sadnjom, dobra vijest je da za malu baštu nije potrebno mnogo ulaganja.

Jedna kesica sjemena najčešće je dovoljna za nekoliko kvadratnih metara, dok je za desetak kvadrata krompira potrebno oko dva do tri kilograma sadnog materijala.

Dok su mnogi šokirani cijenom krompira, prodavačica na banjalučkoj Tržnici za BL portal objašnjava da to uopšte nije skupo, s obzirom na ostale cijene.

"Po meni to nije skupo, krompir i da se kupi košta 2,50 KM. Po čemu je onda tri marke skupo kada od toga možemo dobiti puno krompira. A i kad gorivo može koštati 3,10 KM, može i krompir tri marke po kilogramu sadnog materijala", kaže ona.

Kad se sve sabere, proljetna sadnja u manjoj bašti može se pokrenuti i za 20 KM, što je mnogima dovoljan razlog da se i ove godine “bace” u sadnju vlastitog povrća

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

