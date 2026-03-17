Brojne banjalučke ulice i naselja danas bez struje

ATV

17.03.2026

07:05

Бројне бањалучке улице и насеља данас без струје
Zbog radova na elektromreži bez struje će danas od 11.30 do 13 časova biti dio naselja Ramići, saopštili su iz "Elektrokrajine".

Prema njihovim riječima, dijelovi naselja Dragočaj i Mišin Han biće bez napajanja električnom energijom od 13 do 14.30 časova.

- Struje neće biti ni u dijelu ulice Šargovačka, kao i u dijelovima naselja Tunjice, Ramići i Dragočaj od 13 do 14.30 časova - naveli su iz ovog preduzeća.

Dodali su da dijelovi ulica Akademika Jovana Surutke, Branka Ćopića, Bulevar srpske vojske i Aleja Svetog Save biće bez struje od devet do 12 časova, a dijelovi ulica Ljevčanska, Banijska i Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića, te dio naselja Rekavice od devet do 14 sati.

