Luka Dončić najbolji igrač zapadne konferencije protekle sedmice

16.03.2026

23:01

Komentari:

0
Лука Дончић
Foto: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

Košarkaš "Los Anđeles lejkersa" Luka Dončić proglašen je za igrača protekle sedmice Zapadne konferencije NBA lige, objavljeno je večeras na zvaničnom sajtu takmičenja.

Dončić je prosječno bilježio 37,3 poena, 11 asistencija, 10,7 skokova, dvije ukradene lopte i 1,7 blokada.

Slovenački košarkaš je treći put u sezoni izabran za igrača sedmice, a 18. put u karijeri.

Košarkaši "Lejkersi" su protekle sedmice ostvarili tri pobjede na tri utakmice.

Za najboljeg igrača Istočne konferencije NBA lige u protekloj sedmici proglašen je košarkaš Majamija Bem Adebajo koji je imao prosjek od 41,3 poena, osam skokova, 2,3 ukradene lopte, dvije asistencije i 1,3 blokade po meču.

Adebajo je drugi put u sezoni, a četvrti put u karijeri izabran za igrača sedmice u NBA ligi.

Košarkaši Majamija su protekle sedmice zabilježili dvije pobjede i jedan poraz.

