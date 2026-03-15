Duško Vujošević hitno primljen u bolnicu

Autor:ATV
15.03.2026
10:35
Komentari:0
Proslavljeni trener Partizana, bivši selektor reprezentacije Srbije i nekolicine drugih klubova - Duško Vujošević, hitno je primljen u bolnicu prije nekoliko dana zbog ozbiljnih zdravstvenih problema.
On je u prilično lošem stanju prebačen u Urgentni centar, gdje je ustanovljeno da je imao probleme sa srcem, bubrezima i plućima, jer je primljen sa upalom pluća.
Inicijalno je Vujošević prebačen u bolnicu zbog problema sa srcem, a onda je zbog lošeg generalnog stanja organizma bilo otežano i liječenje, ali i rađenje dodatnih analiza.
Emisije
Na ivici terena: Davis Bertans
Ono što je dobro u svemu tome, jeste da je stanje Duška Vujoševića bolje nego što je to bilo u momentu kada je primljen u bolnicu sredinom sedmice, prenosi Telegraf.
Podsjetimo, Duško Vujošević godinama ima problem sa šećerom i prije deset godina je završio u bolnici zbog problema sa bubrezima, gdje je na VMA bio nekoliko dana na odjeljenju nefrologije.
On je u maju 2025. godine imao operaciju i transplantaciju bubrega u Minsku, nakon čega se i on oglasio i zahvalio doktorima za uspješnu operaciju.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
12
54
12
53
12
43
12
39
12
32
Trenutno na programu