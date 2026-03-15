Logo
Large banner

Duško Vujošević hitno primljen u bolnicu

Autor:

ATV

15.03.2026

10:35

Komentari:

0
Душко Вујошевић хитно примљен у болницу
Foto: Printscreen/Youtube/Sport Klub

Proslavljeni trener Partizana, bivši selektor reprezentacije Srbije i nekolicine drugih klubova - Duško Vujošević, hitno je primljen u bolnicu prije nekoliko dana zbog ozbiljnih zdravstvenih problema.

On je u prilično lošem stanju prebačen u Urgentni centar, gdje je ustanovljeno da je imao probleme sa srcem, bubrezima i plućima, jer je primljen sa upalom pluća.

Uzroci i liječenje

Inicijalno je Vujošević prebačen u bolnicu zbog problema sa srcem, a onda je zbog lošeg generalnog stanja organizma bilo otežano i liječenje, ali i rađenje dodatnih analiza.

NIT 2026

Emisije

Na ivici terena: Davis Bertans

Ono što je dobro u svemu tome, jeste da je stanje Duška Vujoševića bolje nego što je to bilo u momentu kada je primljen u bolnicu sredinom sedmice, prenosi Telegraf.

Problemi sa šećerom

Podsjetimo, Duško Vujošević godinama ima problem sa šećerom i prije deset godina je završio u bolnici zbog problema sa bubrezima, gdje je na VMA bio nekoliko dana na odjeljenju nefrologije.

On je u maju 2025. godine imao operaciju i transplantaciju bubrega u Minsku, nakon čega se i on oglasio i zahvalio doktorima za uspješnu operaciju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

На ивици терена: Давис Бертанс

Emisije

Na ivici terena: Davis Bertans

2 h

0
Сударила се два трамваја, има повријеђених

Svijet

Sudarila se dva tramvaja, ima povrijeđenih

3 h

0
Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

3 h

0
Угашен пожар у Поповом пољу

Republika Srpska

Ugašen požar u Popovom polju

3 h

0

Više iz rubrike

Лука Дончић и Никола Јокић

Košarka

Dončićev nestvaran šut za pobjedu, Jokić mu prišao odmah nakon meča

3 h

0
Обрадовић: Имамо план за Дубаи

Košarka

Obradović: Imamo plan za Dubai

15 h

0
Игокеа-Босна

Košarka

Poraz Igokee u ABA

17 h

0
КК Црвена звезда

Košarka

Crvena zvezda je drugo ime za senzaciju: Opet pao šampion Fenerbahče

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

54

Izraelski ministar spoljnih poslova otkrio da li će biti pregovora sa Iranom

12

53

Preležali ste težak kovid ili grip? Ove infekcije mogu da otvore put ka raku pluća

12

43

Počinje Sredoposna nedjelja: Ovi običaji se vezuju za četvrtu sedmicu Vaskršnjeg posta

12

39

Romantična prevara teška 50.000 evra: Lažni vojnik ojadio penzionerku

12

32

Diler uhvaćen na djelu: Prodavao drogu maloljetniku nasred ulice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner