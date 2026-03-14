Obradović: Imamo plan za Dubai

Autor:ATV
14.03.2026
21:51
Komentari:0
Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović najavio je meč protiv Dubaija u trećem kolu Top 8 faze ABA lige.
Zvezda samo 48 sati poslije pobjede protiv Fenerbahčea, u nedjelju od 20 sati, gostuje Dubaiju u Sarajevu.
"Očekuje nas još jedna teška utakmica i ponovo će biti osnovni zadatak da se osvežimo, odmorimo i spremni dočekamo ovaj evroligaški duel koji imamo u ABA ligi. Uz fizičko pražnjenje ide i ono emotivno nakon za nas važne utakmice koju smo 'morali' da dobijemo. Međutim, imamo naš plan, imamo dobru atmosferu, želimo da odigramo dobru utakmicu protiv rivala koga poznajemo i protiv koga smo odigrali već dve utakmice u Evroligi", rekao je Obradović.
Poraz Igokee u ABA
