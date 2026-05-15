Trgovska gora pred Međunarodnim komitetom: BiH argumentima pritisnula Hrvatsku u Ženevi

Komitet Espo konvencije u Ženevi tražio je dodatna pismena pojašnjenja od Hrvatske u vezi sa namjerama kada je riječ o odlaganju radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Razlog za dodatna pitanja je što na sučeljavanju Hrvatska nije dala odgovore na sva postavljena pitanja delegacije BiH i komiteta Espo konvencije.

BiH delegaciju predvodio je Bojan Vipotnik, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske koji tvrdi da je delegacija BiH bila vidno spremnija i pripremljenija nego što je Hrvatska. BiH je u Ženevi iznijela sve argumente protiv odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori i, kako tvrde članovi delegacije, opravdala očekivanja.

„Prezentovali smo to na zaista jedan dobar način svi učesnici delegacije su postavljali dodatna pitanja Hrvatskoj strani nakon što su oni izložili odgovore na pitanja koja su dobili od Espo konvencije i moje skromno privatno ali i stručno mišljenje hrvatska strana je došla potpuno nespremna“, kazao je Bojan Vipotnik, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.

„Dosta bolje smo bili spremljeni nego što su oni očekivali, to se viđelo i po reakcijama oni su očekivali totalno drugačiju vrstu diskusije i mislim da je i komitet bio pozitivno iznenađen po nekim reakcijama koje smo imali“, rekao je Nemanja Galić, pravnik i član ekspertskog tima BiH.

Eksperti upozoravaju da ovakva postrojenja ne bi smjela biti smještena uz samu granicu druge države, posebno ne na terenu za koji tvrde da nije pogodan za skladištenje radioaktivnog otpada. Navode i da je hrvatska strana, tokom pripreme studije, do pojedinih podataka iz BiH dolazila neformalnim putem, što ocjenjuju ozbiljnim problemom u cijelom procesu.

„Ukazali smo na nekoliko propusta fundamentalnih kada se gradi nešto što se zove nuklearno postrojenje, nuklearno postrojenje ima regulisanu međunarodnu praksu trebalo bi da ovđe u hrvatskom timu nije bilo predstavnika nuklearnog regulatora koji daje sve dozvole“, rekao je Zoran Drače, član ekspertskog tima.

„Zaista mislim da implementacioni komitet Espo konvencije sve i da hoće neće ostati imun na sve što je rečeno, sve to što smo govorili i što je govorila ekipa pravnici i svi sve to ima utemeljenje na argumentima to nisu naša tumačenja to su realne stvari“, rekao je Mario Crnčević, član ekspertskog tima.

„Prezadovoljan sam onim što je pokazala delegacija BiH da nastavimo našu odluku i po Arhuškoj konvenciji i po Bernskoj i drugim konvencijama kako bismo iscrpili sve mogućnosti koje se odnose na potpisane konvencije i stvorili uslove da pokrenemo postupak i arbitražu koja će biti uspješna za nas“, rekao je Borislav Bojić,

Godinama bez konkretnih odgovora, bez uključivanja BiH u ključne odluke i bez javno predstavljene studije uticaja na životnu sredinu, tako je do sada izgledala hrvatska „transparentnost“ kada je riječ o Trgovskoj gori. Ono najvažnije i dalje nije pokazano studija uticaja na životnu sredinu još nije objavljena, niti Hrvatska ima jasne informacije kada će biti dostupna. ATV nezvanično saznaje da bi taj dokument mogao ugledati svjetlo dana do kraja godine, ali ni o tome iz Hrvatske nema preciznog odgovora. Umjesto konkretnih podataka i rokova, iz Hrvatske delegacije ponovo stižu uglavnom opšte poruke o saradnji koje do sada sa njihove strane nije ni bilo.

„Hrvatska je uvijek otvorena na transparentan nacin prekogranične konsultacije što smo već pokazali u ranijim postupcima naravno nastavljamo u tom kontekstu naravno sastanak je koristan jer ovaj format omogućava dalju provedbu saradnje u okviru espo konvencije i omogućiti nam produbljivanje saradnje po ovom pitanju koje je važno za Hrvatsku“, rekao je Željko Krezelj, direktor uprave za energetiku ministarstvu gospodarstva Republike Hrvatske.

Komitet Espo konvencije o zaključcima koje donese nakon rasprave, obavijestiće BiH i Hrvatsku. Obaveza će biti da se na te zaključke odgovori komentarima u kojima i BiH i Hrvatska imaju priliku da još jednom argumentuju svoje stavove. Preporuke komiteta koje se očekuju tokom ljeta nisu obavezujuće ali mogu imati političke i međunarodne posljedice, posebno po Hrvatsku kao članicu Evropske unije. BiH vodi borbu za Trgovsku goru na više frontova pa su tako žalbe upućene zbog kršenja Arhuške i Bernske konvencije.