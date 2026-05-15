U Ustavnom sudu BiH priznali da rade u krnjem sastavu

Nije to jedini problem. Sporno je i imenovanje sudija iz Federacije. Predsjedniku suda, Mirsadu Ćemanu mandat je istekao u decembru prošle godine, a Valeriji Galić ističe u oktobru. Iako je Parlament Federacije BiH još u februaru formirao Radnu grupu za imenovanje sudija iz ovog entiteta, taj posao još nije završen.

„Tako da će moja poruka biti općoj javnosti i nadležnim u jednom i drugom entitetu – izaberite sudije nedostajuće sudije, izaberite ih na vrijeme“, rekao je Mirsad Ćeman, predsjednik Ustavnog suda BiH.

Poruka iz Republike Srpske poznata i jasna – sve dok u Ustavnom sudu BiH sjede strane sudije, Narodna skupština Republike Srpske neće imenovati sudije iz Srpske. Sudije stranci uvjeravaju da oni ovdje nisu svojom voljom, već zato što tako propisuje Ustav BiH, ignorišući činjenicu da je ustavom predviđeno i da su oni samo privremeno rješenje, a tu su više od tri decenije. Iako bi to trebalo da se podrazumijeva, strane sudije imaju potrebu da uvjeravaju u svoju nepristrasnost.

„Prednost međunarodnih sudija je da mi nismo sudije za Srbe, Hrvate ili bilo koga drugog. Mi smo sudije za sva ljudska bića u ovoj zemlji. Nastojimo da na najbolji način uradimo naš posao, da zaštitimo sve u ovoj zemlji“, rekla je Helen Keler, strani sudija u Ustavnom sudu BiH.

„Po mom mišljenjeu, pitanje stranih sudija je pitanje stabilnosti BiH. Dok god postoje ovako duboke političke podjele i pritisci na institucije, strane sudije u BiH možemo posmatrati kao garant za očuvanje nepristrasnosti“, rekla je Larisa Velić, sudija Ustavnog suda BiH.

U nepristrasnost te institucije u Republici Srpskoj odavno nema povjerenja, jer svjedoci smo da su sudije iz Srpske svaki put preglasavane kada se odlučivalo o važnim nacionalnim pitanjima. A, kako će se i kada odlučivati o apelaciji poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Srpske, koji su od Ustavnog suda tražili ocjenu ustavnosti nametnutih izmjena Krivičnog zakona BiH – pitanje je koje smo postavili predsjedniku suda. Konkretan odgovor nismo dobili.

„Predmeti ove vrste su hitne naravi i kada dobijemo predmete takve vrste oni se odmah stavljaju u obradu i čim bude spremna analiza i predmet dovoljno spreman, Ustavni sud će o njemu odlučiti. Ja u ovom trenutku ne mogu rocijeniti kada će to biti“, rekao je Mirsad Ćeman, predsjednik Ustavnog suda BiH.

Riječ je o aplecaiji koja je poslata prije šest mjeseci. U međuvremenu ej ustavnopravna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH usvojila zaključak koji kaže da visoki predstavnik nema nadležnost da nameće zakone. Zanimljivo će biti to kakav će stav zauzeti Ustavni sud po ovom pitanju, jer su upravo oni tražili od Parlamenta BiH mišljenje u vezi sa ovim.