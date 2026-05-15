Njemački vojni avion će danima nadlijetati BiH

15.05.2026 16:56

Njemački vojni avion danima će nadlijetati BiH i snimati teritoriju senzorima.

Vojni njemački avion, opremljen senzorima i kamerama, danima će nadlijetati BiH, počevši od 18. maja 2026, saopšteno je danas iz Ministarstva odbrane BiH.

Kako su dodali, od 18. do 22. maja 2026. godine, nad BiH će biti obavljen novi planirani posmatrački let u okviru Ugovora "Otvoreno nebo".

"Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH će, u saradnji sa Ministarstvom inostranih poslova BiH, Ministarstvom komunikacija i transporta BiH i Međunarodnim aerodromom Sarajevo, realizovati posmatrački let Savezne Republike Njemačke s predstavnicima Republike Hrvatske, Republike Francuske, Češke Republike i Mađarske, u skladu sa odredbama međunarodnog ugovora "Otvoreno nebo", rekli su iz Ministarstva odbrane BiH.

Obavještenje građanima zbog preleta

Građane obavještavaju da se radi o najavljenoj aktivnosti, tokom koje će se posadi aviona i međunarodnim inspektorima pridružiti prateći tim Oružanih snaga (OS) BiH i Ministarstva komunikacija i transporta BiH te da nema potrebe za bilo kakim uznemiravanjem.

"Posmatrački let će biti obavljen avionom A319OH iz sastava ratnog vazduhoplovstva SR Njemačke. Radi se o putničkom avionu Airbus A319 posebno opremljenom senzorima i kamerama za snimanje teritorije po ugovoru 'Otvoreno nebo?'" rekli su iz Ministarstva odbrane BiH.

Snimanje teritorije se, dodali su, obavlja senzorima sertifikovanim u skladu sa odredbama Ugovora, nakon što ih pregledaju nadležni specijalisti Oružanih snaga BiH. "Tačno vrijeme realizacije i putanja posmatračkog leta će biti usaglašeni tokom zajedničke pripreme, nakon dolaska delegacije na Međunarodni aerodrom 'Sarajevo", rekli su iz Ministarstva odbrane BiH.

Ugovor "Otvoreno nebo", kako su dodali, predstavlja jedan od bezbjednosnih aranžmana, koji zemljama članicama omogućava snimanje teritorije zemlje iznad koje se obavlja posmatrački let, u cilju pribavljanja podataka o vojnim snagama i njihovim aktivnostima.

"Svrha Ugovora je izgradnja i razvijanje povjerenja među članicama. Bosna i Hercegovina je pristupila ovom Ugovoru 2003. godine. Od tada, u saradnji sa ostalim članicama, aktivno učestvuje u realizaciji posmatračkih letova, kako iznad teritorije BiH, tako i iznad teritorije ostalih zemalja članica", naveli su iz Ministarstva odbrane BiH.

Francuski avion nadlijetao prošle godine

Iznad BiH je u periodu od 21. do 25. jula prošle godine francuski avion obavljao posmatrački let.

