Hrvatska uvodi dugoročne vize za vozače iz BiH: Važan prvi korak, ali ne i konačno rješenje

Autor:Marija Milanović
Šta donosi usvajanje izmjena i dopuna Zakona o strancima u Hrvatskoj? Koji su to ključni efekti, koji pomenute izmjene mogu imati na sektor međunarodnog drumskog transporta za vozače u BiH?
„Usvojene izmjene predstavljaju prvi ozbiljan institucionalni pokušaj države članice Evropske unije da djelimično prilagodi migracioni i boravišni režim specifičnostima sektora transporta i logistike, koji je posljednjih godina pod snažnim pritiskom zbog primjene pravila 90/180 i sistema Entry/Exit System (EES)“, kazao je prof. dr Velibor Peulić, predstavnik Konzorcijuma Logistika BiH.
Najvažnija novina odnosi se na mogućnost izdavanja dugoročnih viza i regulisanog boravišnog statusa profesionalnim vozačima iz trećih zemalja, uključujući Bosnu i Hercegovinu, navodi Peulić.
• Jednostavnije procedure angažovanja profesionalnih vozača u Hrvatskoj;
• Mogućnost dugoročnijeg legalnog boravka kroz vizu D i druge modele privremenog boravka;
• Veću pravnu sigurnost za profesionalne vozače;
• Smanjenje administrativnih prepreka za međunarodni drumski transport;
• Stabilnije funkcionisanje lanaca snabdijevanja i transportnih operacija.
"Važno je naglasiti da dugoročna viza D može značajno pomoći vozačima koji obavljaju međunarodni transport između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao i vozačima angažovanim u hrvatskim transportnim kompanijama", rekao je Peulić.
"Izmjene hrvatskog Zakona o strancima ne ukidaju automatski evropsko pravilo 90/180 na nivou cijelog šengen prostora", naglašava Peulić
To praktično znači:
• Hrvatska može regulisati boravak i rad na svojoj teritoriji;
• Ali druge Šengen države i dalje primjenjuju zajednička evropska pravila boravka;
• Za međunarodne ture prema Sloveniji, Austriji, Njemačkoj i drugim državama EU i dalje ostaju otvorena pitanja načina evidencije boravka profesionalnih vozača.
"Zbog toga smatramo da ovo predstavlja važan prvi korak, ali ne i konačno rješenje problema profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine", naglasio je Peulić.
Kako on dalje navodi, potrebno je nastaviti aktivnosti prema:
• Evropskoj komisiji,
• državama članicama EU,
• Transportnoj zajednici,
• IRU,
• institucijama Bosne i Hercegovine,sa ciljem uspostavljanja posebnog evropskog režima mobilnosti za profesionalne vozače u međunarodnom drumskom transportu.
Sektor logistike i transporta već duži period upozorava da profesionalni vozači ne mogu biti tretirani kao klasični turistički ili kratkoročni migracioni boravci, navodi Peulić,jer kako kaže, međunarodni transport predstavlja stratešku infrastrukturu evropske ekonomije i lanaca snabdijevanja.
„Očekujemo da će naredni period donijeti dodatna pojašnjenja provedbenih procedura, posebno u vezi sa primjenom EES sistema i tretmanom profesionalnih vozača unutar Šengen prostora“, zaključuje Peulić.
