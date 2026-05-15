I krnji Ustavni sud BiH shvatio da je u sudijskom deficitu

Predsjednik krnjeg Ustavnog suda BiH Mirsad Ćeman izjavio je danas na konferenciji za novinare u Sarajevu da taj sud i pored činjenice da nema sudija iz Republike Srpske, legitimno djeluje i donosi odluke.

Zato moli organe u Republici Srpskoj da izaberu nedostajuće sudije, a federalne da izaberu sudije, koje će zamijeniti njega i Valeriju Galić, zbog odlaska u penziju.

Sudijski deficit je kaže Ćeman razlog za drastično smanjen broj riješenih apelacija, prenosi RTRS.

Podsjećamo, početkom januara 2024. godine, penzionisan je Zlatko Knežević, ranije je penzionisan Miodrag Simović, dakle skoro dvije i po godine Ustavni sud BiH radi bez srpskih sudija, što je porazno po Sud i samu BiH, jer jedan narod nije predstavljen u najvišem sudskom tijelu.